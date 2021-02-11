زيارة أبو الريش ودعم سيدة المطر.. مواقف انسانية للفنانة ياسمين صبري

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر اسم الفنانة ياسمين صبري محركات بحث جوجل، وذلك بعد زيارتها أطفال مستشفى أبو الريش، وأخطأت ياسمين صبري في اسم المستشفى عبر حسابها على «تويتر»، حيث كتبت اسم المستشفى «أبور واش»، بدلا من اسم المستشفى الصحيح «أبوالريش»، وهو ما التقطه البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار جدلا بينهم.

وعلى الرغم من ذلك الخطأ، إلا أن الفنانة ياسمين صبري لها العديد من المواقف الإنسانية، يرصد «هُن»، أبرزها كالتالي:

لقاء ياسمين صبري بسيدة المطر

تصدر اسم الفنانة ياسمين صبري، محركات بحث جوجل وذلك بعد لقائها بـ «سيدة المطر»، وإعلانها التكفل بكافة مصاريفها ومصاريف عائلتها وذلك بعد تداول صورة لها وهي تحاول بيع الترمس خلال سقوط الأمطار.

ونشرت الفنانة صورة جمعتها بالحاجة نعمات المعروفة إعلاميا بسيدة المطر، وذلك عبر حسابها على انستجرام.

وعلقت ياسمين على الصورة قائلة: «الحاجة نعمات نورتني النهاردة في البيت، شربنا الشاي مع بعض واتكلمنا في حاجات كتير. ست صبورة ومكافحة. ربنا يديها الصحة وطول العمر».

ياسمين صبري تزور مستشفى 57357

حققت ياسمين صبري أمنية طفلة، كانت تتمنى زيارتها بمستشفى 57357، والتقطت معها الصور التذكارية، ووزعت الهدايا على الأطفال، وزارت ورشة العلاج بالفن.

زيارة ياسمين صبري مستشفى أبو الريش

وحرصت الفنانة ياسمين صبري على زيارة مستشفى أبو الريش التعليمي للأطفال بالمنيرة، وسط استقبال إدارة المستشفى، وعدد من أعضاء الطاقم الطبي.

وقدمت «ياسمين» تبرعا ماليا للمستشفى لدعمها في علاج أطفال مصر بالمجان، وابدت سعادتها وفخرها بالأطفال الأبطال المقيمين بالمستشفى، وقدرتهم على الصمود ومواجهة المرض بكل شجاعة وابتسامة.