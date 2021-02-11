منذ الولادة وحتى الشهر السادس.. كيف تراقبين تطور مهارات طفلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

منذ ولادتك لطفلك يصبح هو همك الأول، ويجب عليكِ متابعة كل حركة وصوت له للاطمئنان على نموه وتطوره.

نستعرض أبرز هذه التطورات وفقاً للدكتورة رانيا لطيف أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

الشهر الأول

يبدأ طفلك في تمييز وجوه الأشخاص وخاصة تفاصيل وجهك، يتعرف على رائحتك ونبرة صوتك، عند وضع إصبعك بين يده يمسك بكِ، يستيقظ ويبكي كثيراً لرغبته في الرضاعة، أو لشعوره بالمغص وذلك لعدم اكتمال جهازه الهضمي.

الشهر الثاني

يزداد وزن طفلك ويتراوح بين 4 لـ 6 كيلو جرام، ويصبح طوله من 53 لـ 60 سم.

يصبح الطفل قادراً على متابعة الأشياء التي تتحرك أمام عينه وتمييز عدد من الألوان، يبادلك طفلك الابتسامة حينما تبتسمين له، حاولي قضاء وقت معه بصحبة بعض الألعاب المتدلية والملونة التي تلفت نظره وتنمي مهاراته بالتدريج، يبدأ برفع رأسه لعدة ثوانِ.

الشهر الثالث

يصبح الطفل أكثر قوة وتحكم في عضلات الرقبة ورفعها لفترة أطول، يبدأ الطفل في تحريك جسده على السرير، وضم يده، كما أنه يصدر أصوات غير مفهومة تسمى "المناغاة"، لذا تحدثي معه واقرأي له بعض القصص المصورة القصيرة، يظل نومه غير منتظم وذلك لعدم نضج ساعته البيولوجية واحتياجه للرضاعة كل ساعتين أو ثلاثة.

الشهر الرابع

تتحسن الرؤية لدى طفلك في هذا الشهر، وينشغل باستكشاف العالم المحيط به، يتمكن من رفع رأسه بثبات أكثر، استعدي لتحضير الوسائد خلف ظهره لمساعدته على الجلوس، يتمكن الطفل أن ينقلب على ظهره وبطنه، والإمساك بالأشياء بيده، كما تتمكنين من سماع ضحكته بشكل أوضح، استمري في التحدث معه.

الشهر الخامس

ابدأي بمناداة الطفل باسمه ليتعرف عليه، يرفع يده ليناديكي ويعانقك، يبدأ الطفل في نطق الكلمات المكونة من حرفين ويتمكن بالإمساك بالألعاب الصغيرة ووضعها في فمه لذا احرصي على متابعته.

الشهر السادس

ثبات الرأس بشكل واضح عند الجلوس، ويتمكن من دوران رأسه يميناً ويساراً، ابتكري وتفنني في إعداد وجبات خفيفة لطفلك، طفلك الآن قادراً على استخدام يده بشكل أوضح ونقل الألعاب من يد لأخرى والتصفيق أيضاً.

يختلف تطور المهارات من طفل لآخر ولكن هذه المهارات هي الأغلب لدى الأطفال، إذا لاحظتي تأخر ملحوظ يمكنك استشارة طبيب الأطفال للاطمئنان على صحة طفلك.