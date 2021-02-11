حقائب اليد من مجموعات أزياء ما قبل خريف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 فبراير 2021 10:41 مساءً - دمج المصممون روح الإبتكار مع التصميمات العملية والنتيجة قطع يمكن التأنق بها في مختلف الأوقات، حيث كشفوا عن مجموعاتها الجديدة من حقائب اليد ضمن مجموعات أزياء ما قبل خريف 2021.



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حقائب كبيرة نجمة مجموعات ما قبل خريف 2021

DAVID KOMA





تبقى موضة الحقائب الكبيرة مهيمنة على إتجاهات العام الجديد، رصدنا في مجموعات ما قبل خريف 2021 تصميمات فائقة الفخامة، ظهرت عارضة كريستيان سيريانو Christian Siriano بحقيبة مصممة من جلد التمساح ومميزه بشكلها الهندسي مزوده بيد صغيرة تمكنك من حملها على الذراع.



تألقت عارضة جيل ساندر Jil Sander بحقيبة حمراء مزوده بحزامين طويلين لحملها على الكتف، انتبهي هذا الحجم يناسب ممشوقات القامة، طالعي أيضًا الحقيبة السوداء المزينة بالفضي والمزوده بشنطة صغيرة من مجموعة ديفيد كوما David Koma.

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حقائب مزينة بشعارات الماركات موضة 2021

GIAMBATTISTA VALLI



لا تزال الحقائب المزينة بشعارات الماركات تحتل جانب كبير من مجموعات 2021، اشتهرت حقيبة Dior book tote خلال المواسم السابقة وقدمت في المجموعة التحضيرية للخريف بطبعة جلد النمر الدارجه.



من أفضل التصاميم التي رأيناها في المجموعات الجديدة الحقيبة السوداء متوسطة الحجم من توقيع جيامباتيستا فالي Giambattista Valli والتي طبع عليها أسم الماركة بالأبيض.



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حقائب كتف من مجموعات ما قبل خريف 2021

GUCCI



تنوعت أشكال حقائب الكتف هذا العام وعادت موضة التصميمات المبطنة بقوة وقدمتها دار غوتشي Gucci حيث ظهرت إحدى العارضات بحقيبة متوسطة الحجم تمزج بين اللونين الأحمر والأزرق مزوده بسلسال ذهبي طويل.



برزت هذا الموسم موضة حقائب الكتف الصغيرة المصممة بيد قصيرة كما في الموديل الموقع من ماركة تودز Tod’s، تصميم شبابي يناسب طلعات النهار.



حقائب بتصميمات مبتكره موضة 2021

CHANEL



بعيدًا عن التصميمات التقليدية والكلاسيكية، حرص كبار المصممون على إبتكار حقائب رائعة بعضها ازدان بالأهداب مثل الموديل الأسود من توقيع Dsquared2، كما لفتنا الحضور الطاغي للشنط المصممة على شكل الشبكه التي تذكرنا بحقائب التسوق ورصدناها لدى شانيل Chanel.



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