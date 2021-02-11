فساتين محتشمة لربيع وصيف ٢٠٢١

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 فبراير 2021 10:41 مساءً - تنوّعت موديلات فساتين موضة ربيع وصيف ٢٠٢١ بشكل كبير، وبرزت بأشكال متعددة تتناسب مع إطلالاتكِ المختلفة بأسلوب محتشم وأنيق مناسب لكل الفتيات، لا سيما المحجبات، لذا رصدنا لكُنَّ عدة صيحات من مدونات الموضة العربيات لتعتمدن عليها في الموسم القادم.



فساتين بدرجات اللون الزهري من نورهان حسن

نورهان حسن



تنشر البلوجر المصرية، نورهان حسن، عدة صور لإطلالاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسلوب أنيق ومواكب للموضة، ومن أبرز إطلالاتها تأنقت بعدة فساتين أنثوية باللون الزهري؛ صُمم الأول بقَصَّة منفوشة ذات طيات صغيرة في الأطراف لكشكشة عصرية من القماش نفسه، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي للمسة عصرية، فيما تزينت بفستان زهري ناعم مصمم من الجزء العلوي بالترتر الذهبي، وأكملته بحجاب بدرجة الأوف وايت لأناقة مفعمة بالأنوثة.

تابعي المزيد:تنسيقات محجبات شتوية من سمر شاكر

نورهان حسن بفستان زهري للربيع والصيف



آية فوزي بفساتين محتشمة للموسم القادم

آية فوزي بفستان كاجوال



آية فوزي، مدونة موضة مصرية يتابعها على إنستجرام أكثر من مليون و٣٠٠ ألف شخص، وذلك لإطلالاتها المختلفة والأنيقة، ففي مظهر مناسب للسهرة أطلت آية بفستان ضيق من الجزء العلوي مطرز بفصوص فضية ومصمم بأكمام منفوخة مع عدة طبقات منفوشة من الشيفون في الجزء الأسفل، وفي إطلالة أخرى تجملت بفستان بنفسجي كاجوال مصمم بأكمام منفوخة ومطبع بدرجة مختلفة من البنفسجي، وزين التصميم بحزام للخصر مع حجاب وحذاء باللون الأبيض.



تابعي المزيد:استوحي من مدونات الموضة السعوديات أحدث تصاميم العبايات الخليجية

فستان للمناسبات من آية فوزي



غادة عثمان بفستان كاجوال للربيع والصيف

غادة عثمان بفستان كاجوال للربيع والصيف



في إطلالة مرحة وأنيقة، ظهرت مدونة الموضة ومصممة الأزياء الأردنية، غادة عثمان، بفستان أصفر بقماش بليسيه صُمم بحزام للخصر، وأكملته بحجاب مطبع بعدة ألوان مع حقيبة سماوية وحذاء أبيض بكعب قصير، ليمنحها إطلالة كاجوال مناسبة للمظهر اليومي.

تابعي المزيد: عبايات بألوان داكنة من البلوجر شهد فهد



نادية الخولي بفستان أبيض ناعم للعروس

نادية الخولي بفستان أبيض ناعم للعروس



نشرت البلوجر والمؤثرة المصرية، نادية الخولي، على مواقع التواصل الاجتماعي إطلالة لها بفستان ناعم للعروس مناسب لموضة ربيع وصيف ٢٠٢١؛ حيث صمم بطبعات الزهور في الأعلى مع عدة طبقات من الشيفون لمظهر مميز، وتميز التصميم بنفشة ناعمة أضفت له لمسة عصرية.

تابعي المزيد: للمحجبات.. طريقة تنسيق المعطف الطويل في إطلالاتكن



منة السني بفستان كاجوال للربيع والصيف

منة السني بفستان كاجوال عصري



منة السني، مدونة موضة مصرية يتابعها على إنستجرام أكثر من مليوني شخص، حيث تنشر من خلاله أبرز إطلالاتها المواكبة للموضة، ولمظهر كاجوال تألقت بفستان أخضر بدرجة فاقعة تميَّز بأكمام منفوخة وبمطاط ناعم في الأطراف، وأكملته بحجاب أبيض مطبع بعدة ألوان وحذاء بني ناعم.

تابعي المزيد: عبايات شتوية للخروج من مدونات الموضة

