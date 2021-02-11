«تقى» تطلب الطلاق: أناني وما بيخلينيش أمسك ريموت التليفزيون

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«أناني في كل حاجة ومش بيفكر غير في نفسه ومصلحته بس»، بهذه العبارة بدأت «تقى.ح»، شكواها التي تقدمت بها أمام محكمة أسرة أكتوبر، لطلب الطلاق للضرر من زوجها بسبب سوء معاملته لها وأنانيته.

زواج لم يستمر أكثر من عام ونصف حتى اكتشفت الزوجة طباع الزوج المنفرة: «أناني طول الوقت عايزنى أهتم بيه في كل حاجة وهو ميبادلنيش نفس الاهتمام، وده بدأ يظهر بعد الشهر التالت من جوازنا».

تنكشف كل يوم أمامها طباع الزوج التي عجزت عن تحملها: «عمره ما دخل عليا بهدية في أي مناسبة، وكل مناسبة بيبقى مستني مني هعمل معاه إيه ولو معملتش حاجة أبقى مبحبوش».

لم تجمعهما قبل الزواج قصة حب ولكن كان زواج صالونات: «معرفتوش المعرفة الكافية علشان أقدر أحكم على تصرفاته، الجواز تم على طول لأنه كان مستعجل وشقته كانت جاهزة».

تقى: نسي يوم عيد جوازنا في أول سنة جواز

وتذكرت «تقى» يوم عيد زواجهما الذى كان بداية نهاية علاقتهما ورغبتها في الانفصال: «أول عيد جواز بينا، استنيت منه أي كلمه لكن اكتشفت إنه نسي اليوم، ولما قولتله النهاردة عيد جوازنا رد عليا قالي فين هديتك ليا».

التلفاز سبب انفصالها عن زوجها

موقف بسيط فجر داخلها الاصرار على عدم الاستمرار مع زوجها وضرورة إنهاء علاقتهما وخصوصا أنها لم تسفر عن أطفال: «كنا في يوم بنتفرج على التليفزيون وأنا كنت بتفرج على حاجة راح مغير القناة ولا كأنى موجودة، ولما قالتله الموقف ضايقنى مهتمش بكلامي، وكأنى مليش أهمية ولا رأي، ومبيخلينيش أمسك الريموت».

لم تنتظر الزوجة بعد هذا الموقف وزاد إصرارها على الانفصال: «تراكمات المواقف ولسه معداش سنة على جوازنا خلنى أصمم إني لازم أتطلق منه حتى لو هخسر كل حاجة».