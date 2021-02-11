تطور جديد في واقعة «طبيبة المحلة»: اتطلقت وهتاخد كل حقوقها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تطور جديد شهدته واقعة «طبيبة المحلة» التي أثيرت قبل فترة، بعدما زعم الزوج بوجود «فلاشة» تحتوي على قراب 40 فيديو إباحي لزوجته مع آخرين، واتهمها بالزنا، وهو ما نفته تحريات المباحث، التي أثبتت عكس ذلك، مستندة إلى شهادة الجيران بحسن سلوك وسمعة الطبيبة البيطرية.

وذكر عصام مصطفى، محامي «طبيبة المحلة»، أن الزوجة حصلت على الطلاق بالفعل، بعدما أيدت محكمة الاستئناف عالي المحلة الكبرى لشؤون الأسرة، الحكم بالطلاق للضرر، ورفضت الاستئناف المقدم من زوج الطيبة، وكان ذلك في 9 فبراير الجاري، وهو ما يجعلها تحصل على جميع حقوقها المادية.

وأوضح المحامي أن الزوجة كانت حصلت على حكم الطلاق للضرر من محكمة أول درجة برئاسة المستشار محمد سليمان، وذلك قبل قرابة 6 أشهر، لكن الزوج قدم استئناف على الحكم وهو ما تم رفضه قبل قرابة اليومين.

وتابع محامي «طبيبة المحلة» بأنها لم تر زوجها قبل قرابة عامين ونصف، وأنها مقيمة في منزل أسرتها مع طفلها ذو الـ3 أعوام.

وأكد «عصام» أنهما رصدا المواقع والأخبار التي اتهمت الطبيبة بالباطل، وتقديمها عبر«فلاشة» لتقديم بلاغ للنائب العام بتهمة الإساءة والتشهير بالطبيبة البيطرية.

زوج يتهم زوجته بالزنا

وتعود الأحداث حين تلقى مدير أمن الغربية، اللواء هاني مدحت، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثاني المحلة، العميد محمد فتحي، يحمل رقم 467 لسنة 2021، يفيد بأن زوج اتهم زوجته، وهي طبيبة بيطرية في الثلاثينات من عمرها، بممارسة الزنا مع رجال آخرين، وطالب إجراء تحليل DNA لإثبات نسب طفله له من عدمه.

وزعم الزوج في بلاغه أن الصدفة قادته لكشف خيانة زوجته، بعد أن أراد تسليم المنقولات الزوجية، ليعثر على الفلاشة في المرتبة، ووجد عليها قرابة 40 فيديو إباحي لزوجته.

وامتدت العلاقة الزوجية لقرابة 3 سنوات، وزعم الزوج أن خلال هذه المدة كانت تترك شقة الزوجية وتتوجه إلى منزل أسرتها، وكانت في كل مرة تطلب منه مبالغ مالية للعودة إليه.

وأشار الزوج، إلى أن زوجته أقامت مؤخرا، ضده دعوى تبديد قائمة منقولات الزوجية، وبعد فشل محاولات العيش معا، قرر أن يسلمها منقولاتها وإنهاء العلاقة الزوجية.

وجاءت تحريات المباحث لتبرئ الزوجة من هذه الاتهامات، إذ اعتمدت على عدد من النقاط، بينها شهادة الجيران والمعارف والأقارب في مصلحة السيدة، فحسن الخلق والسمعة كان أساسها، وأن «الفلاشة» لم تحوِ سوى على مقطع فيديو وحيد، لا يُظهر شخصا بعينه، بعدما زعم الزوج أنها تحتوي على 40 مقطعا إباحيا لزوجته.