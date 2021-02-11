فتاة تحاول الانتحار في بث مباشر: أنا وحدي وربنا مش راضي عني «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت فتاة الـ«تيك توك»، التي تشتهر باسم «جنات»، جدلًا واسعًا، عقب خروجها في بث مباشر عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهي تحاول الانتحار باستخدام أقراص أدوية مختلفة، وبكميات كبيرة.

وظهرت الفتاة، منهارة، وهي باكية، قائلة: «خدت أدوية كتير، صحيت تعبانة ومخي تقيل جدًا بس مش ميتة، ومحدش وقفلي ولا عملي حاجة، أنا كلمت الشخص اللي كان في حياتي متحركش، طيب أنا موجودة ليه وعايشة ليه وحتى لو أنا عايشة عشان أشخاص هما مش عاوزيني».

وتابعت: «الناس اللي حواليا مستنيين صوري اللي كتفي فيها باين وشكلي عامل إزاي، لكن أنا لوحدي، أنا ياما عطلت مصالحي الشخصية عشانهم وهما سايبيني»

واستطردت: «ربنا مش راضي عني أنا مكنتش وحشة على فكرة ولو حد يعرف الشخص اللي كنت مرتبطة بيه يقولوا لو جنات كان همها ع فلوس كانت بقت في حتة تانية، هو صرف عليا لكن معنديش لا رصيد في بنوك ولا عربية ولا شقة، أنا أعرف أجيب تل فلوس وأنا ست مرغوبة عارفة إن ربنا مش راضي عني وإني مش كويسة بس هقابله في الآخر، وأنا محتاجة أمي».

وقامت الفتاة، بتناول أقراص أدوية بشكل مبالغ فيه خلال البث، معلقة: «أنا مش ناقصني شو ولا حاجة وكنت جدعة وراجل وبنت بلد، لكن عاوزة أموت، ويارب البرشام ده يعمل حاجة ومش هسكت لحد ما أموت».

وسرعان ما تفاعل المتابعون معها، مطالبين منها التوقف عما تفعله، أو الذهاب لأقرب مستشفى كي تنقذ ما فعلته.

وجنات السيسي واحدة من مشاهير التيك توك، التي يتابعها أكثر من 300 ألف متابع عبر التطبيق.