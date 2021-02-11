14 صورة ترصد محمد الشناوي الرومانسي: «فوتوسيشن الفرح بالكورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استطاع حارس النادي الأهلي، محمد الشناوي، حصد البرونزية في إطار مشاركة الفريق بكأس العالم للأندية، والتي حسم من خلالها المركز الثالث، بضربات الترجيح التي أداها الحارس بجدارة، ليكون السبب الرئيسي للفوز بتصديه لركلتي جزاء.

محمد الشناوي، هو حارس النادي الاهلي الأساسي، الذي طالما ما تسبب في حصد النقاط، بل والبطولات لفريقه، لقدرته الكبيرة على التصدي للكرات الصعبة، وإدارة المباريات الكبيرة.

وبعيدًا عن الملاعب، فحارس المرمى، يلفت الأنظار ليس فقط لبراعته في الملاعب، ولكن لرومانسيته وطريقته خارج الملعب.

محمد الشناوي احتفل بزفافه على منة عصام منذ 11 عاما، في حفل زفاف كبير داخل فندق «دوسيت» بالقاهرة الجديدة، بحضور نجوم الأهلي، وأحيا الحفل حينها النجم محمد حماقي، وحرص الشناوي حينها على جلسة تصوير غير تقليدية، حيث ظهر مع عروسه بالكرة وقفازات الحارس.

وكُلل زواج حارس الأهلي من منة عصام، بطفلين، يحرص دومًا على ظهورهما معه في كافة المناسبات، وخاصة زوجته التي ترافقه دومًا، وتشاركه العديد من الصور الرومانسية، التي تُكلل قصة حبهما.

وتعرضت منة لحادث سير في مدينة نصر بسبب سوء الأحوال الجوية وتحطمت سيارتها تماما، وحرص الجمهور حينها على الاطمئنان عليها من زوجها الشناوي.

ويرصد «هن» 14 صورة تظهر محمد الشناوي الرومانسي

الشناوي رجل المباراة

وفاز محمد الشناوي، بجائزة رجل مباراة الأهلي وبالميراس، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية في قطر، وبدأ النادي الأهلي تسجيل ضربات الترجيح بأقدام مدافعه المغربي بدر بانون، ليتصدى بعدها محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، للركلة الأولى لبالميراس والتي سددها روني.

وتصدى حارس بالميراس لركلة الأهلي الثانية من عمرو السولية، فيما أهدر لويز أدريانو الركلة الثانية لبالميراس التي سددها خارج مرمى الشناوي، قبل أن يهدر مروان محسن الركلة الثالثة للأهلي، واستطاع محمد هاني تسجيل الركلة الرابعة، وأحرز أجاي الركلة الأخيرة.