كل قطعة بسعر.. بدلة ياسمين صبري في مستشفى أبو الريش بأكثر من 50 ألف جنيه

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ببدلة فاتحة اللون تجمع بين اللونين الأبيض والقرموزي الفاتح، لفتت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار خلال زيارتها لمستشفى أبو الريش التعليمي للأطفال بالمنيرة، ما دفعها لتصدر محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

واختارت ياسمين صبري، ارتداء بدلة بسترة طويلة، مع بنطلون فضفاض باللون القرمزي الفاتح، المزود بخط أبيض من الجانبين، وبلوزة بيضاء، مع مكياج بسيط وشعر منسدل يحمل بعض التموجات، مع إلتزامها بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، من خلال ارتداء كمامة طبية سوداء اللون.

سعر إطلالة ياسمين صبري

إطلالة ياسمين صبري من توقيع دار الأزياء العالمية dolce and gabbana، ويتجاوز سعر البنطلون 850 دولار أمريكي، الذي يعادل 13287 جنيه مصري، فيما يتخطى سعر السترة وحدها 2000 يورو، ما يعادل الـ37 ألف جنيه مصري، ليتخطى سعر البدلة الـ50 ألف جنيه مصري.

زيارة ياسمين صبري لمستشفى أبو الريش

يشار إلى أن إدارة مستشفى أبو الريش، حرصت على الاستقبال الحافل للفنانة، بحضور الدكتورة منى الغمراوي مدير عام المستشفى، ومجموعة من الطاقم الطبي والمسؤولين عن رعاية الأطفال من الفرق التمريضية، الفنانة ياسمين صبري، في الزيارة التي اعتبرت ترويجا إيجابيا ودعوة للمساهمة في دعم المستشفى.

وقدمت ياسمين صبري، تبرعًا ماليًا للمستشفى لدعمها في مشوار علاج أطفال مصر بالمجان، مبدية سعادتها وفخرها بالأطفال الأبطال المقيمين بالمستشفى، وقدرتهم على الصمود ومواجهة المرض بكل شجاعة وابتسامة.

ووزعت ياسمين صبري، الهدايا على الأطفال، وزارت في جولتها مقر المحاضرات التثقيفية التي تنظمها المستشفى للأطفال لتوعيتهم وتوعية آبائهم بمرض السكر وكيفية التعامل معه، وكيفية تحسين الحالة النفسية للأطفال خلال مرحلة محاربتهم لذلك المرض، ودعمهم معنويا خلال رحلة العلاج.

وحرص عدد من الأطفال على التقاط صور تذكارية «سيلفي» مع ياسمين صبري، وعبروا عن سعادتهم لرؤيتها والتحدث معها وجهًا لوجه.