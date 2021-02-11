4 أمراض رئيسية تؤدي إلى وفيات كورونا.. إليك ترتيبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

أوضحت ورقة بحثية نُشرت في المعاهد الوطنية للصحة، أن الظروف الصحية الأساسية أو الأمراض المصاحبة تسبب تطورًا سريعًا وشديدًا بشكل متزايد للعدوى التي قد تؤدي في النهاية إلى الوفاة، كما ذكرت أيضًا أن المرضى الذين يبلغون من العمر 65 عامًا فما فوق والذين يعانون من أمراض مصاحبة لديهم زيادة في معدل القبول ووحدة العناية المركزة (ICU) والوفيات من كورونا.

وبحسب ما ذكر موقع sciencetimes ينصح الخبراء الأشخاص المصابين بأمراض مصاحبة باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بـ SARS-CoV-2 ، الفيروس المسبب لكورونا، حيث يكون لديهم عادة تشخيص سيء.

وجد الباحثون في دراستهم أن السرطان وأمراض الكلى المزمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم هي الأمراض المصاحبة الأربعة الرئيسية التي تؤدي إلى وفاة كورونا.

وإحصائيًا، يحتل مرض الكلى المزمن المرتبة الأولى كأبرز اعتلال مشترك للوفيات من العدوى، بينما كان ارتفاع ضغط الدم أكثر الأمراض المصاحبة شيوعًا بين مرضى كورونا، يليه السمنة ومرض السكري، لكن على الرغم من ذلك، لم تكن السمنة مرتبطة بوفيات كورونا بين المرضى.

قال الدكتور آدم تايلور- الرئيس المشارك للتحليل التلوي، إن المراجعات المنهجية السابقة والتحليلات التلوية كانت محدودة بسبب نقص البيانات التي راجعها النظراء والبيانات السريرية العالمية.

وقال: "كثيرًا ما يُشار إلى الأمراض المصاحبة كعوامل خطر لنتائج كورونا الشديدة، ومع ذلك، فإن الدرجة التي تؤثر بها الأمراض المصاحبة المحددة على المرض قابلة للنقاش ''.

وأضاف أن الدراسة العالمية التي أجروها تغطي جميع الأمراض المصاحبة التي أبلغت عن تفاقم العدوى التي أدت إلى الوفاة، وتمكن الباحثون من تحديد الأمراض المصاحبة التي تشكل خطرًا أكبر على المرضى وأي مجموعة أكثر عرضة للإصابة بالشكل الحاد من المرض.

قال المؤلف الرئيسي للتحليل التلوي العالمي البروفيسور سوريش ماهلينغام إن ارتفاع معدل انتشار هذه الأمراض المصاحبة في مرضى كورونا يرجع إلى زيادة التعبير عن الخلايا المستقبلة (ACE2) التي يستخدمها الفيروس لدخول الخلايا في الجسم.

وأوضح ماهلينجنام أن مرضى السكري توصف لهم الأدوية التي تتحكم في نسبة الجلوكوز في الدم ولكن في نفس الوقت تزيد أيضًا من تعبير ACE2

وأضاف أنه يمكن تفسير الحالات الشديدة من كورونا بين مرضى ارتفاع ضغط الدم والسكري من خلال الزيادة في مضاعفات الجلطة حيث من المعروف أن كورونا يؤدي إلى تفاقم قوة الجلطة.

و قال ماهلينجنام، إن المرضى مهيئون للإصابة بنوع شديد من كورونا بسبب الأمراض المصاحبة الموجودة، مشيرًا إلى أن المصابين بأمراض الكلى المزمنة، على سبيل المثال، لديهم مخاطر أكبر للدخول إلى المستشفى والوفاة من كورونا، وخاصة أولئك الذين يعانون من مرض الكلى في نهاية المرحلة مقارنة بمرض الكلى المزمن.

وتابع بأن الأشخاص المصابون بأمراض المناعة الذاتية والسرطان يعانون من ضعف في جهاز المناعة بسبب استخدام الأدوية المثبطة للمناعة، مما يجعلهم عرضة للإصابة بكورونا، ويزيد من خطر دخولهم المستشفى، ويصبحون في حالة صحية حرجة.

وكل شخص لديه أسنان معرض لخطر الإصابة بتسوس الأسنان أو تسوسها، ويمكن أن تزيد العوامل التالية من المخاطر:

1. تناول الأطعمة والمشروبات التي تلتصق الأسنان لفترة طويلة

مثل الحليب والآيس كريم والعسل والسكر والصودا والفواكه المجففة والبسكويت والحلوى الصلبة، وكذلك النعناع والحبوب الجافة ورقائق البطاطس التي من المرجح أن تسبب فسادًا أكثر من الأطعمة التي يسهل اللعاب إزالتها.

2. كثرة تناول الوجبات الخفيفة

عند الاستمرار في تناول الوجبات الخفيفة من الأطعمة السكرية أو شرب المشروبات السكرية، يمنح بكتيريا الفم مزيدًا من الوقود لإنتاج الأحماض التي تهاجم الأسنان وتتلفها، كما يمكن أن يؤدي تناول المشروبات الغازية أو المشروبات الحمضية الأخرى على مدار اليوم إلى حدوث حالة "حمام حمضي" على الأسنان.

ويشار إلى أنه عندما يُعطى الأطفال زجاجات قبل النوم مليئة بالحليب أو التركيبة أو العصير أو السوائل الأخرى التي تحتوي على السكر، يمكن لهذه المشروبات أن تبقى على أسنانهم لساعات أثناء نومهم، وهذا يعادل تغذية البكتيريا المتعفنة.

4. تنظيف الأسنان بالفرشاة غير كافٍ

فإذا لم تنظف أسنانك مباشرة بعد الأكل والشرب، تتراكم طبقة البلاك بسرعة ويمكن أن تبدأ المراحل الأولى من التسوس.

5. عدم الحصول على ما يكفي من الفلوريد

وهو معدن طبيعي يمكن أن يساعد في منع تسوس الأسنان ويمكنه حتى عكس المراحل المبكرة من تسوس الأسنان، وبسبب فوائده للأسنان، تمت إضافة الفلورايد إلى العديد من إمدادات المياه العامة، كما أنه عنصر شائع في معجون الأسنان وغسول الفم.

مع مرور الوقت ، يمكن أن تتلف الأسنان ويمكن أن تنحسر اللثة، مما يجعل الأسنان أكثر عرضة لتلف الجذور، وقد تستخدم مجموعة كبار السن أيضًا المزيد من الأدوية التي تقلل من تدفق اللعاب، مما يزيد من خطر الإصابة بتسوس الأسنان.

7. حالات جفاف الفم

فيمكن أن يكون سبب جفاف الفم هو نقص اللعاب، مما يساعد على منع تسوس الأسنان عن طريق تنظيف الطعام واللويحات من أسنانك، وتساعد المواد الموجودة في اللعاب أيضًا في محاربة الأحماض التي تنتجها البكتيريا، كما يمكن أن تزيد بعض الأدوية، أو بعض الحالات الطبية، من خطر تسوس الأسنان عن طريق تقليل إفراز اللعاب.

8. حشوات الأسنان

يمكن أن تضعف حشوات الأسنان أو تبدأ في التكسر أو تصبح حواف خشنة، ما يسمح للبلاك بالتراكم بسهولة أكبر ويجعل إزالته أكثر صعوبة.

9. المعاناة من ارتجاع المريء

يمكن أن تسبب حرقة المعدة أو مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD) تدفق حمض المعدة إلى الفم (الارتجاع)، وتآكل مينا الأسنان والتسبب في تسوس الأسنان بشكل كبير، ما يسمح لمزيد من العاج (الجزء السميك من أنسجة الأسنان) أن تهاجمه البكتيريا، مما يؤدي إلى تسوس الأسنان.

10. اضطرابات الطعام

يمكن أن يتسبب فقدان الشهية والشره المرضي في تآكل الأسنان وتسوس الأسنان بشكل كبير، حيث يمكن لحمض المعدة الناتج عن القيء المتكرر أن يمر في نهاية المطاف عبر الأسنان ويبدأ في إذابة مينا الأسنان، كما يمكن أن تتداخل اضطرابات الأكل أيضًا مع إنتاج اللعاب.