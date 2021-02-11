إطلالات اليوم: درة ساحرة وأنغام كاجوال (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة، عبر صفحاتهن على "إنستجرام"

- ناهد السباعي:

ارتدت الفنانة ناهد بلوفر باللون الكافيه مزود بأكمام، مع هوت شورت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

- ياسمين رئيس:

طلت الفنانة ياسمين رئيس بفستان طويل باللون الأسود، كت وبدون أكمام، يتميز الفستان بأنه شفاف من أعلى،

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.

- رضوى الشربيني:

ظهرت الإعلامية رضوى الشربيني ببلوفر باللون الأبيض مع بنطلون وبالطو بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، واختارت تصفيقة الشعر المرفوع لأعلى.

- درة:

تألقت الفنانة درة ببلوزة باللون السيمون مزودة بأكمام وفتحة عند منطقة الصدر باللون الكاشمير مع جيب باللون السيمون الغامق، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الذهبي، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- أنغام:

كما ارتدت أيضا المطربة أنغام تيشرت باللون الأزرق مع بنطلون جينيز غامق وجاكيت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون البني، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- نسرين طافش:

طلت الفنانة نسرين طافش بسويت شيرت باللون الأورانج مزينا بطبعات باللون الأبيض، مع بنطلون باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا.