7 أماكن لـ"سيشن" عيد الحب.. وإليك أسعارها وأجمل اللقطات الرومانسية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

توثيق اللحظات السعيدة والمبهجة مع من تحب من أمتع الأشياء التي تصنع الذكريات، واختيار مكان التصوير لتسجيل تلك الذكرى الجميلة، أساسي بين تحضيرات الاحتفال بعيد الحب للشريكين.

ولهذا نقدم لكم أبرز أماكن التصوير المناسبة بالقاهرة والجيزة وأسعارها التي تبدأ بـ300 جنيه في حالة اصطحابك لكاميرا بروفيشنال، وذلك لتوثيق عيد الحب الذي يوافق 14 فبراير الجاري.

وأيضا في الألبوم المرفق بالأعلى نستعرض لكم أبرز لقطات رومانسية لأشهر مصوري "السيشنات الرومانسية" ومن بينهم حسام عاطف الشهير بـ"أنتيكا"، وذلك للاقتباس منها.

1- بانوراما أكتوبر:

تقع بانوراما أكتوبر بمدينة نصر، وتتميز بالمساحة الضخمة والمساحات الواسعة ومجهزة لالتقاط الصور حيث تحتوي على مناظر طبيعية وأخرى مجهزة بإضاءة، ورسوم دخول الكاميرا والمصور 500 جنيه وتذكرة دخول لكل فرد 20 جنيه.

2- جزيرة المعادي:

تتميز بالحدائق ذات المساحات الخضراء الشاسعة التي تساعد في التقاط أجمل الصور، وتتكون من مجموعة جزر تربطها ببعضها عدة جسور ويوجد بها العديد من الكافيهات. تتيح خدمة جلسة التصوير بسعر 500 جنيه شاملة دخول المصور والكاميرا.

3- حديقة الطفل:

تقع في مدينة نصر وتتميز بالمساحات الخضراء والجو المناسب لالتقاط صور ذات خلفيات رائعة، ويبلغ سعر "السيشن" 500 جنيه شامل المصور والكاميرا.

4- حديقة الأزهر:

من أفضل الأماكن المفتوحة لجلسات التصوير، وسعر خدمة جلسة "السيشن" للعرائس 600 جنيه، شاملة دخول المصور والكاميرا، بالإضافة إلى 20 جنيهًا رسم دخول دخول أي فرد آخر.

5- حديقة الأندلس بالزمالك:

تقع عند مدخل الزمالك وتعتبر من الحدائق العريقة التي تقع على النيل، وهي عبارة عن جزأين: جنوبي عربي أندلسي، وآخر شمالي فرعوني، ويعتبر الجزء الأندلسي أجمل في التقاط صور الكابلز، نظرا لتميزها بوجود نافورة كبيرة، ورسوم دخول الكاميرا 550 جنيها شامل المصور، وعند زيادة أي فرد يتم دفع رسوم 5 جنيهات.

6- قصر محمد علي بالمنيل:

من القصور المبنية على الطراز الإسلامي ومناسب جدا للسيشن رومانسي، للشريكين اللذان يميلان للأماكن التاريخية والحضارية.ويحتوي على العديد من القاعات والتحف والإضاءة الممتازة واللوحات الحضارية التي تضفي بهجة، وتساعد المصور على التقاط أفضل الصور، ويمكنك التصوير أيضا خارج القصر واستغلال الأشكال المعمارية في الصور.سعر "السيشن" 600 جنيها شامل دخول الكاميرا والمصور.

7- قصر البارون:

من القصور ذات الطابع الإسلامي أيضًا، ويضم مجموعة من تماثيل الفيلة الهندية والتحف النادرة التي تساهم في التقاط الكثير من الصور الجذابة.يبلع سعر جلسة التصوير 1200 جنيه إذا كان التصوير في الصباح، و1600 جنيه مساء.