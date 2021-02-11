خبراء يوضحون.. في أي ذراع يفضل تلقي لقاح كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

بدأت حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في أماكن مختلفة حول العالم ولكن هناك الكثير من التساؤلات عن أي ذراع يفضل أخذ التطعيم به، فيما يلي بعض العوامل والنصائح التي يمكن أن تساعدك في تحديد الذراع التي ستحصل فيها على لقاح فيروس كورونا.

ووفقا لتقرير لموقع time now news بينما تركز اللقاحات حاليًا على العاملين في الخطوط الأمامية، مثل الأطباء والممرضات الذين يعالجون مرضى كورونا، فمن المحتمل أيضًا أن تكون اللقاحات متاحة لعامة الناس قريبًا.

لقاح الفيروس التاجي، مثل معظم التطعيمات، يتم إعطاؤه بحقنة في الجزء العلوي من الذراع، معظم اللقاحات المعتمدة حول العالم حتى الآن هي لقاحات من جرعتين مع إعطاء الجرعة الثانية بعد حوالي شهر من اللقاح الأول أحد الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لأي لقاح يتم إعطاؤه بهذه الطريقة هو الألم في موقع الحقن يعاني بعض الأشخاص من ألم شديد لدرجة أنهم غير قادرين على الحركة أو رفع ذراعهم على الإطلاق لعدة أيام

هل يمكنك اختيار الذراع التي تحصل فيها على لقاح فيروس كورونا ؟

نعم مثل أي لقاح آخر، يمكنك أيضًا اختيار الذراع التي ستحصل فيها على لقاح كورونا، ووفقا لما أكده الخبراء إن الحصول على لقاح كورونا يشبه تمامًا الحصول على أي لقاح آخر لأنفلونزا ومع ذلك، فإن الخيار يعود إليك فقط، وبينما يمكن للأطباء اقتراح أي ذراع لإدخال اللقاح، لا توجد إجابة صحيحة أو خاطئة على هذا السؤال.

في أي ذراع يجب أن تحصل على لقاح كورونا؟

الاختيار متروك للشخص ومع ذلك، هناك بعض العوامل التي يمكن أن تساعدك في تحديد الذراع الذي يجب أن تحصل على اللقاح أحد هذه العوامل هو ذراعك المسيطرة، ولكن بما أنك قد تشعر بالألم لمدة يوم أو يومين بعد التطعيم، فقد تفضل الذراع غير المسيطرة، أي الذراع اليسرى إذا كنت تستخدم اليد اليمنى.

يعتبر البعض أيضًا حقيقة أن حركة الذراع تساعد في تخفيف الألم في نهاية المطاف، وبالتالي، يختارون أخذ اللقاح في ذراعهم المسيطرة، وأوضح الخبراء أن الحركة المستمرة للذراع يمكن أن تزيد من تدفق الدم إلى المنطقة المصابة مما يساعد في التخلص من ألم الذراع بعد التطعيم.

هل يمكنك الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا بذراع مختلفة؟

نعم، يمكنك اختيار الذراع التي تريد الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح بها، ويمكن أن تختلف عن الذراع التي تم حقنها بالجرعة الأولى.