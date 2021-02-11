لِم أثار فستان ريا أبي راشد الزهري كل هذا الجدل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 فبراير 2021 07:47 مساءً - إحتفاء بالموسم العاشر من برنامجها سكوب مع ريا أطلت المقدمة على شاشة MBC ريا ابي راشد بفستان زهري رائع من تصميم جورج حبيقة، وقد صنع من الحرير المثني عند الأطراف والمزدان بطبقات. ويتميز الفستان بأنه خال من الأكمام وهو مزوّد بحزامٍ مطرز عند الخصر. وانتعلت معه صندلاً براقاً من غيوسيبي زانوتي من مجموعة ربيع وصيف 2021 وتزينت بمجوهرات من "يِسايان جولري". وقد حمل اللوك توقيع خبير المظهر سيدريك حداد. ولكن المميز في الفستان انه يشبه بتصميمه فستاناً أطلقته دار جمباتيستا فالي في مجموعة الكوتور لصيف 2019، في الوقت الذي ينتمي الفستان الى مجموعة خريف وشتاء 2019- 2020 الراقية. لست أدري ما إذ كان الامر توارد خواطر ام مجرد استيحاء ولكن التصميم يكاد يكون مطابقاً مع فارقين وهما ان فستان فالي مصنوع من التول وخال من الحزام، وقد سبق وارتدته النجمة زندايا.

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فستان جورج حبيقة وفستان جمباتيستا فالي ويمكن معاينة التصميمين معاً.

زندايا تتألق بتصميم جمباتيستا فالي وريا أبي راشد بتصميم من جورج حبيقة.

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فستان جمباتيستا فالي كما نشرته الدار وقد ارتدته النجمة زندايا.

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أما النجمة تيريزا يو فشوهدت ترتدي الفستان نفسه من جورج حبيقة.

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وكذلك النجمة كاردي بي التي سبق وارتدت فستان جورج حبيقة أيضاً

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لِم تميل ريا أبي راشد الى ارتداء اللون القاتم ؟

ريا أبي راشد



تعتمد ريا ابي راشد الإطلالات الجدية ولكنها باتت اكثر جراة بعدما أنقصت وزنها وقد باتت أكثر تجاوباً لأفكار المبدع سيدريك حداد الذي نسق لها في هذا الأسبوع إطلالتين قاتمتين ولكن مع تطريز وتطبيعات بالقماش أكثر جرأة مما اعتدنا عليه معها.

ريا أبي راشد

فلقد نشرت على انستغرامها صورة قرب عند حوض السباحة وقد ارتدت فستاناً اسود مطرزاً من ميزون علايا ونشرت صورة لها من فندق رافلز دبي ترتدي فستاناً ابيض مزداناً بالأسود من تصميم دافيد كوما.



كم مرة اعتمدت ريا الزهري مؤخراً؟

ريا أبي راشد



من المعروف أن اللون الزهري أنثوي وجذاب وقد تألّقت ريا في مصر الشهر الماضي بإطلالة زهري إذ ارتدت فستاناً مطرزاً باحجار كريستالية زهرية من تصميم دار فالنتينو وانتعلت صندلاً فضياً، كما تزينت بأقراط ماسية على شكل شلال طويل ووضعت أحمر شفاه أحمروطلاء أحمر على أظافرها.

ريا أبي راشد



وقد شوهدت بإطلالة ثالثة هي عبارة عن فستان بليزر باللون الفوشيا ع صندل مسطح مريح من تنسيق المؤثرة العراقية المقيمة في لندن مايا وليامز.

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