إطلالات بثينة الرئيسي الكلاسيكية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 فبراير 2021 07:47 مساءً - في الآونة الأخيرة ظهرت النجمات بإطلالات كلاسيكية عديدة، وكانت موضة مستحدثة؛ حيث طغى المظهر الكلاسيكي على تشكيلة واسعة من الأزياء، ومن أبرز النجمات تطبيقاً لهذه الصيحة الممثلة العمانية، بثينة الرئيسي، لذا رصدنا لكُنَّ أبرز إطلالاتها الكلاسيكية لتستوحين منها أفكاراً تليق بكن.



تنسيقات كلاسيكية باللون الأسود

اطلالة كلاسيكية باللون الاسود



تعتمد الكثيرات من النساء على اللون الأسود في مظهرهن اليومي، ولأن بثينة الرئيسي اعتمدتْه بأسلوب كلاسيكي ناعم، فقد رصدنا لكُنَّ منها عدة إطلالات؛ حيث تأنقت في إطلالة كاجوال ببنطال أسود ومعطف مصمم من الجلد والمخمل بطريقة كلاسيكية أنيقة باللون الأسود، وأكملت مظهرها ببوت أسود طويل، وفي إطلالة أخرى أطلت بأزياء كاجوال باللون الأسود مع معطف أسود طويل، وأكملت الإطلالة بحذاء بكعب أسود مع أقراط دائرية ضخمة.

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إطلالات كلاسيكية للعمل

بثينة الرئيسي باطلالة عملية





وجود بعض قطع الملابس الكلاسيكية في خزانتك كفيل بمساعدتك في الحصول على أكثر من لوك عصري وأنيق في العمل، لذا ظهرت بثينة الرئيسي بقميص من الجينز الأزرق مع تنورة بنية واسعة مصممة بكاروهات ناعمة، وأكملت مظهرها بحذاء من الجلد الأسود وحقيبة بنية، وفي إطلالة أكثر نعومة ارتدَتْ بنطالًا أسود من الجينز الواسع مع بلوزة بيضاء مصممة بأكتاف مكشوفة، وأكملت مظهرها بنظارات بنية مزينة بالذهبي وقلادة ذهبية ذات دوائر متصلة، وفي خيار ثالث نسقت بلوزة زرقاء مرسومة بعدة طبعات مع بنطال سماوي واسع، وأكملت مظهرها بإكسسوارات من الجلد الأسود، وفي الإطلالة الأخيرة بالأسلوب العملي اختارت بنطالًا وبليزر باللون الأزرق مع حزام من الجلد للخصر ومعطف أسود طويل، وأكملت مظهرها بإكسسوارات اللون الأسود لأناقة ناعمة.

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بثينة الرئيسي بالفساتين الكلاسيكية

اطلالة كلاسيكية من بثينة الرئيسي للعمل

اعتمدت بثينة الرئيسي في إطلالاتها الكلاسيكية على الفساتين المصممة بأسلوب أنيق ومميز، ومن أبرز إطلالاتها تألقت بفستان أسود مطبع بالزهور الملونة مع حزام بني للخصر، وزينت مظهرها بقبعة وحقيبة باللون البني مع بوت من الجلد، وفي إطلالة أخرى تزينت بفستان أخضر مصمم بخصر ضيق ومُكمل بطبقة عصرية من نفس القماش في منطقة الصدر، وأكملت اللوك بقبعة وحذاء وحقيبة باللون الأحمر لأناقة ناعمة.

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