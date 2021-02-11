أجمل الأزياء باللون الأحمر في يوم الحب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 فبراير 2021 07:47 مساءً -

لا تزال موضة أزياء المونوكروم مستكملةً رواجها في ميوم ربيع 2021، بالأخص الأزياء باللون الأحمر الذي رصدناه فاخراً على منصات العروض!

إطلالة بجاكيت وبرمودا باللون الأحمر من شانيل Chanel



تألقي في شهر فبراير بأروع الإطلالات وأجمل الأزياء باللون الأحمر.. يوم الحب أضحى على الأبواب. وقد قدمت أهم العلامات التجارية ضمن أسابيع الموضة العالمية لموسم ربيع 2021، مجموعات مميزة من التصاميم باللون الأحمر.

اخترنا لك اليوم من منصات العروض باقة من أجمل الأزياء باللون الأحمر كي تختاري منها ما يلائم أسلوبك وشكل جسمك للاحتفال بيوم الحب هذا العام.

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أجمل الأزياء باللون الأحمر من مجموعات ربيع 2021 لإطلالات يوم الحب

فساتين بقصة مستقيمة باللون الأحمر ليوم الحب موضة ربيع 2021

فستان ميدي بقصة مستقيمة من فندي Fendi



عانقي روعة التصاميم من خلال اعتماد الفساتين الحمراء بقصة مستقيمة ليوم الحب، والتي ستضفي على إطلالتك أنوثة لا مثيل لها.

رصدنا الفساتين بقصة مستقيمة باللون الأحمر ضمن أسابيع الموضة العالمية، فطرحتها دار دولتشي آند غابانا Dolce&Gabbana من خلال فستان بتصميم ميدي مستقيم، تم تنسيقه مع صندل كعب وقلادة تشوكر مع وردة حمراء مميزة.

ولإطلالة محتشمة أعجبنا فستان بقصة مستقيمة ميدي باللون الأحمر وأكمام طويلة، بتصميم الجرس، على منصة فندي Fendi. ويتميز هذا الفستان بحزام رفيع يحدد الخصر ويبرز جماله.

الفساتين الضيقة بالقصة المستقيمة تناسب ذوات الأجسام النحيفة واللاتي ليس لديهن البطن الممتلئ.

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جمبسوت باللون الأحمر ليوم الحب موضة ربيع 2021

جمبسوت أحمر من إيزابيل ماران Isabel Marant

لإطلالة مريحة وعصرية في يوم الحب، اختاري اعتماد الجمبسوت باللون الأحمر.. فهو ترندي هذا الموسم حيث طرحته الكثير من الدور ضمن مجموعاتها.

لفتنا الجمبسوت باللون الأحمر بتصميمه الكلاسيكي الأنيق المناسب لأوقات النهار ضمن عرض هيرميس Hermes لربيع 2021. نسقيه مع حذاء وحقيبة باللون الأسود لكسر الرتابة في الألوان.

ولإطلالة أكثر أناقة ورسمية، اختاري الجمبسوت الأحمر بتصميم بنطلون وقميص بأكمام منفوخة آخر موضة، ضمن عرض إيزابيل ماران Isabel Marant..

نسقي هذه الإطلالة مع صندل كعب باللون وكلاتش باللون الفضي لمناسبة غداء أو عشاء.

فساتين فضفاضة باللون الأحمر ليوم الحب موضة ربيع 2021

فستان فضفاض بأكمام طويلة من تودز Tod's



إذا كنت من الممتلئات اللاتي يعشقن اتباع صيحة اللون الأحمر وارتدائه يوم الحب بينما يتفادين الأزياء الضيقة التي تبرز العيوب، اخترنا لك تصميماً لفستان فضفاض باللون الأحمر بأكمام طويلة منفوخة وقصة ميدي تصل حتى الكاحل من تودز Tod’s.

هذا الفستان مثالي إذا ما أردت إخفاء البطن، الزنود أو الأرداف الممتلئة مع مواكبة آخر الصيحات ليوم الحب.

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