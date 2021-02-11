أحدث صيحات البوت الرائجة من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 فبراير 2021 07:47 مساءً - يصعب التخلي عن البوت في موسم الشتاء، وتحرص النجمات في اطلالاتهن على اعتماد آخر صيحات الموضة في البوت، والتي يمكن أن تلهمك بإطلالات أنيقة وعصرية.

شاهدي أجمل موديلات البوت من وحي النجمات.





البوت بنقشة جلود الحيوانات

أنغام



يعتبر البوت بطبعة جلود الحيوانات من أبرز صيحات الموضة هذا الشتاء، ويتناسب هذا البوت مع أزياء بلون موحد مثل إطلالة أنغام بالجمبسوت الجلد الأسود مع البوت المنقوش.

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البوت بالأربطة

سيرين عبد النور



صيحة أخرى بارزة هذا الموسم، وهو البوت بالأربطة الأمامية لإطلالة جذابة ولافتة.

طبقت أكثر من نجمة هذه الصيحة واعتمدن البوت بالأربطة، مثل بوت سيرين عبد النور البرغندي بالجلد اللامع مع جمبسوت بيج، كذلك اختارت درة بوت أسود بأربطة مع معطف وجينز اسود ضيق.

ولفتت نسرين طافش الأنظار بالبوت الأسود الطويل بالأربطة الأمامية مع فستان أخضر زيتي قصير وجوارب شفافة.

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البوت القماش

درة



يمكنك اعتماد البوت القماش الرائج لهذا الموسم بدلاً من البوت الجلد، وقد ظهرت درة بالبوت القماش باللون الرمادي لإطلالة دافئة مع فستان أبيض قصير وبليزر رمادي بنفس لون البوت.



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البوت الميتاليك

ستيفاني صليبا



أحصلي على إطلالة جريئة ولافتة بالبوت الميتاليك، والذي يمكن أن يكون باللون الذهبي أو الفضي اللامع.



واكبت ستيفاني صليبا هذه الصيحة واعتمدت البوت الذهبي الطويل مع فستان ذهبي قصير وبليزر أبيض.



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