موضة البليزر الجلد للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 فبراير 2021 07:47 مساءً - لاقت موضة البليزر الجلد رواجاً كبيراً بين الفتيات في الآونة الأخيرة، خاصة المحجبات، نظراً لما يمنحهن لهن من إطلالة أنيقة ومحتشمة، تناسب الحجاب.

وتختلف طرق تنسيق البليزر الجلد باختلاف قطع الأزياء التي يتم اعتمادها معه، وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" طريقة اعتماد موضة البليزر الجلد مع الإطلالات الشتوية، من وحي مدونات الموضة العربيات:



طريقة تنسيق البليزر الجلد مع البوت من أمنية الجفري

تنسيق البليزر الجملي مع البوت من أمنية الجعفري (الصورة من انستغرام)





في إطلالة أنيقة بالبليزر الجلد، نسقت مدونة الموضة المصرية أمنية الجعفري بليزر جلد باللون الجملي، بتصميم ذي حزام عريض وجيوب أمامية كبيرة الحجم على الصدر، مع بنطلون جينز أسود ذي خطين جانبيين على الساق من الجلد، وحذاء بوت ذي رقبة طويلة وكعب عالٍ من الجلد الأسود.

واعتمدت أمنية الجعفري مع هذه الإطلالة، إيشارب وتوب باللون الأسود، وحقيبة كتف صغيرة سوداء.

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تنسيق البليزر الجلد مع الـJump Suit من وحي الفاشينيستا سهى

تنسيق البليزر الجلد مع الجمبسوت من وحي الفاشينيستا سهى (الصورة من انستغرام)





في إطلالة نهارية أنيقة، نسقت الفاشينيستا سهى البليزر الجلد بشكل أكثر عملية وبساطة، حيث اعتمدت بليزر جلد باللون الأسود، مع Jump Suit باللونين الأسود والأبيض.

ونسقت سهى مع هذه الإطلالة، حقيبة يد سوداء مُصممة من الجلد، مع إيشارب أسود اللون، وحزام رفيع على الخصر بنفس لون البليزر.

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تنسيق البليزر الجلد مع البلوفر القصير والبنطلون الجينز من وحي شهد ناصر

تنسيق البليزر الجلد مع الجينز مع وحي شهد ناصر (الصورة من انستغرام)

في إطلالة نهارية عملية، تناسب الذهاب إلى الجامعة أو المشاوير السريعة، نسقت مدونة الموضة الأردنية ذات الأصول الفلسطينية، شهد ناصر، البليزر الجلد الأسود، مع بنطلون جينز واسع باللون الأزرق الفاتح، وبلوفر قصير باللون الأحمر.

واعتمدت شهد ناصر مع هذه الإطلالة، قميصاً باللون الأبيض، ظهرت ياقته أسفل رقبة البلوفر، مع حزام أسود رفيع، وحذاء بوت من الجلد الأسود ذي رقبة قصيرة، إضافة إلى حقيبة يد صغيرة بنفس لون البوت، وإيشارب باللون الرمادي الداكن.

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تنسيق البليزر الجلد مع البنطلون الجينز القصير من وحي سارة ثروت

تنسيق البليزر الجلد مع الجينز الواسع من وحي سارة ثروت (الصورة من انستغرام)





في إطلالة نهارية أنيقة، نسقت مدونة الموضة المصرية سارة ثروت البليزر الجلد الأسود، مع البنطلون الجينز الواسع القصير، باللون الأزرق.

واعتمدت سارة ثروت مع هذه الإطلالة، توب أسود، وحقيبة يد وبوت ذي رقبة قصيرة وأربطة أمامية بنفس لون البليزر والتوب، فيما اختارت مع إطلالتها إيشارب من الشيفون يجمع بين اللونين الأسود والموف الباستيل والخطوط البيضاء الرفيعة.

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