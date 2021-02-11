عمرو دياب ينشر صورة من كواليس إعلانه مع إنجي كيوان وزوجها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشر الفنان عمرو دياب، صورة جديدة من كواليس إعلانه جديد لأحد منتجات العطور الذي يحمل اسمه، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وظهرت الإعلامية إنجي كيوان وزوجها في الصورة، برفقة الهضبة والمخرج طارق العريان، مخرج الإعلان الجديد والمخرج موسى عيسى، ويجري تصوير الإعلان على أنغام أغنية «وأنا معاك» التي صدرت في ألبومه الجديد «يا أنا يا لأ».

وقبل أيام قليلة، انتشرت مجموعة من الصور للهضبة مؤخرًا، مع الإعلامية إنجي كيوان، وهو يحتضنها، ما أثار الجدل حول علاقتهما، وظن البعض بوجود علاقة عاطفية بينهما، لتكتشف الأمور في نهاية المطاف، بإعلان عمرو دياب، طرح عطر جديد يحمل اسمه، وكانت إنجي كيوان، هي نجمة الإعلان.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يثار فيها الجدل حول عمرو دياب، بسبب علاقته بـ إنجي كيوان، فقد شاركت متابعيها أكثر من مرة بصور لها معه، ووصفت الأيام التي قضتها معه، بأنها كانت رائعة مع شخصية عظيمة، لكن كون إنجي كيوان متزوجة، ينفي احتمالية وجود علاقة عاطفية تجمعها بالهضبة.

معلومات عن الإعلامية إنجي كيوان

- إعلامية مصرية ولدت في الإسكندرية ومقيمة في دبي حاليا.

- تخرجت في الجامعة الأمريكية بدبي.

- كانت تهوي التمثيل من صغرها واشتهرت بين أفراد أسرتها بلقب «أمينة رزق»، كما ظلت تقلد الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري.

- متزوجة من إعلامي تعرفت عليه في أبو ظبي، ولديها ابن واحد.

- شاركت في تقديم برنامج «قعدة رجالة» مع خالد سليم ونيكولا معوض وقيس نجيب.

- شاركت في تقديم حفل بطولة العالم للإسكواش للسيدات في مدينة الجونة.

- برزت خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائى خلال دورته الرابعة، لكنها ظهرت بإطلالة جريئة إذ ارتدت فستانا عاري الظهر، كما تعرضت للانتقادات في وقت سابق، بعدما ارتدت بدلة ذهبية لامعة، تكونت من جاكيت دون توب أو غيره وبنطلون لامع.