«كورا» تركت التمريض وعملت عارضة أزياء «أون لاين»: كسبت دخل 10 سنوات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قضت سنوات من العمل في مهنة التمريض، تقوم بمهامها على أكمل وجه، ترعى هذا وتداوي ذاك، حتى كانت واجهة حقيقية لما يُعرف به الممرضات بأنهن ملائكة الرحمة، حيث كانت «كورا إس»، في أواخر العشرينيات، نموذجًا مثاليًا ومشرفًا، حتى تفشي فيروس كورونا المستجد، في كل بقاع العالم، وخاصة في مدينة كولونيا الألمانية، إذ تقلصت الأجور والرواتب بشكل كبير لا يكفي المتطلبات المعيشية، ما جعلها تقدم استقالتها وتقرر العمل بشيء آخر أكثر ربحًا.

قررت الشابة تقديم استقالتها والبحث عن المزيد من الأموال، فقررت العمل في مجال عروض الأزياء ولكن من داخل منزلها، كنموذج لـ«كاميرا الويب»، بعدما بدأت حالتها المادية تسوء، ولم تستطع توفير أبسط الأشياء، وفق «ديلي ستار»، البريطانية.

خطرت على بال «كورا» فكرة العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تضمن خط عملها الجديد الخروج من منطقة رعاية المرضى للتجريد من ملابسها والظهور بشكل مثير يبرز مفاتنها أمام عملائها، وقالت: «خشيت من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لذا قدمت استقالتي وودت أن أحصل على وظيفة من العمل من المنزل، فضلًا عن المبلغ الذي أتقاضاه عن عملي من أمام الكاميرا والذي يفوق من 3 إلى 5 أضعاف ما كنت أحصل عليه من عملي كممرضة طوال الـ10 سنوات الماضية، لكن هذا لم يمنعني من التقاط صور غريبة وإرسالها إلى العملاء».

كورا عن عملها بمجال عروض الأزياء المثيرة: لم أكن الأولى ولن أكون الأخيرة

وتابعت عارضة الأزياء: «الآن أريد أن أخطو خطوة أخرى إلى الأمام، وهذا هو العمل بدوام كامل كمؤدية شهوانية على الإنترنت، لقد اكتشفت بالفعل هذه الوظيفة من أصدقائي الذين يعملون في نفس المجال، فأنا لم أكن الوحيدة التي تعمل بهذا الأمر، فيسبقني الكثير من الفتيات والسيدات، اللاتي بفضل هذة المهنة تغيرت حياتنا للأفضل، أكسب 14000 جنيه إسترليني شهريًا».