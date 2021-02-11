معجبات لـ عمرو دياب بعد تلقيه شكر من طفلة كفيفة: اسمنا الحقيقي سارة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تلقى الفنان عمرو دياب رسالة شكر من الطفلة الكفيفة «سارة»، بعدما نشر، بالأمس، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو لها وهي تعزف على البيانو أغنيته الجديدة «يا أنا يا لأ».

ونشر الهضبة رسالة الشكر التي تلقاها من الطفلة، مكتوبة بطريقة «برايل»، مدون عليها: «إهداء إلى الهضبة عمرو دياب.. أنا فرحانة أوي إن العزف على أغنية خلينا ننبسط عجبك.. شكرًا أوي على الفيديو»، ورد عمرو دياب على رسالة الشكر، التي وصفها بـ«أحلى شكر في حياته.. تسلمي يا سارة يا موهوبة يا قمر».

ولاقى رد الفنان عمرو دياب، تفاعل متابعيه خاصة من المعجبات، اللائي تمنين أن يصبحن مثل الطفلة، فكانت من ضمن التعليقات: «أنا سارة.. أنا اسمي الحقيقي سارة.. يا بختك يا سارة.. جميلة يا سارة يا بختك الهضبة بيشكرك.. محظوظة يا سارة».

عمرو دياب يدعم طفلة كفيفة

وكان الفنان عمرو دياب، دعم الطفلة الكفيفة، «سارة»، تميزت بموهبتها في العزف على البيانو، ونشر «الهضبة» مقطع فيديو للطفلة سارة عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهي تعزف أغنيته الجديدة «يا أنا يا لأ»، معلقًا عليها: «برافو يا سارة يا حبيبتي».

وتفاعل معه متابعوه في التعليق على دعمه للطفلة: «يا ريت لو تقابلها وتعمل معاها فيديو... إنت محترم والله.. ما شاء الله عليها ربنا يحفظها.. برافو يا سارة».