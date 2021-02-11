خضعت لها حورية فرغلي.. جراح يكشف مراحل عملية «ترميم الأنف» من القفص الصدري

القاهرة - سمر حسين - صحة

«الفنانة حورية فرغلي تستحق الدعاء».. هكذا دعمت الإعلامية ريهام سعيد، الفنانة حورية فرغلي، التي تعاني من أزمة صحية صعبة، إذ خضعت لعملية جراحية دقيقة في أمريكا، لإعادة ترميم الأنف من جديد.

عملية دقيقة يشرف عليها فريق طبي مختص، وشبهت الإعلامية ريهام سعيد، أزمتها الصحية التي انتابتها قبل قرابة العامين، بما أصيب الفنانة حورية فرغلي، إذ قالت من خلال برنامجها «صبايا الخير»: «كنت أعاني من نفس المرض الذي تعانيه الفنانة حورية فرغلي، وكان من المفترض إني أنا أعمل نفس العملية دي، والفرق بيني وبين حورية، إن الدكتور قالي لازم تشيلي لمدة 6 شهور أنفك، أو هنفضي أذنك ونضغ غضاريف ونشوفها هتثبت ولا لا، والحمد لله الغضاريف ثبتت في أنفي».

وقبل قرابة يومين، أنهت الفنانة حورية فرغلي، عملية دقيقة خضعت لها لمدة قاربت العشر ساعات، داخل أحد مستشفيات ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، وأوضح الفريق الطبي المعالج لها أنه استعان بعينة من غضروف القفص الصدري، وغضروف خلف الأذن، لترميم أنفها.

كيف تتم عملية ترميم الأنف؟

عملية زراعة الأنف وإعادة بنائها من جديد، عملية دقيقة للغاية وتحتاج لطبيب معالج يتمتع بالمهارة الشديدة، كما تتوقف العملية على مدى مهارة الطبيب في استخدام الخلايا والأنسجة.

وبحسب الدكتور إبراهيم كامل، أستاذ جراحة التجميل والليزر وجراحة الوجه والفكين لكلية الطب جامعة عين شمس، أن إزالة غضاريف الأنف وبنائها من جديد، تحتاج إلى أخذ رقعة غضروفية من القفص الصدري، ومن ثم تشكيلها ونحتها وزرعها في الأنف، وإعادة تقطينها بشرائح جلدية من جلد الوجه، وهذا ما يتطلب تدخل جراحي بمهارة لترميم الأنف، وفقًا حديثه لـ«هن».

تجرى على 5 مراحل.. وتستغرق 3 سنوات

وأوضح أستاذ جراحة التجميل أن هذه العمليات تستغرق من 4 إلى 5 مراحل وربما تستمر 3 سنوات، مشيرًا إلى أن المريض يعمل على تغطية منطقة الأنف بالأربطة الطبية ويمنع عن الظهور، نتيجة وجود تشوهات وعدم اكتمال العمليات.

واللجوء لهذه العمليات ربما يتعدد أسبابه منها التدخل الجراحي غير السليم في الوجه، من خلال الأسنان أو الحقن الموضوعية للجلد، ما يؤدي إلى التهابات خلاوية في أنسجة جلد الوجه، ويتطلب ذلك الحصول على مضادات حيوية قوية للتخلص منها.

وتابع «كامل» بأن عمليات ترميم الأنف، تتوقف على مهارة الطبيب في علاج وترميم الأنسجة، موضحًا بأن هذه العمليات لم تظهر نتيجتها على وجه السرعة إذ أنها تستغرق سنوات.

زرع غضاريف الأذن في الأنف.. عملية تجميل عادية

وعن الحصول على غضاريف من الأذن لإعادة بناء الأنف، أوضح «كامل» أن هذه الحالة تتطلب إجراء عملية تجميل عادية، ولا تنطبق على بناء الأنف من جديد.

وأوضح «كامل» أنه من المعروف في الأوساط الطبية، أن التقنيات الحديثة في عمليات تجميل الأنف، وخصوصًا تقنية تجميل الأنف المجسم لا يحتاج الطبيب فيها إلى استخدام غضاريف من الأذن لاستخدامها في تجميل الانف، حيث أن هذه الطريقة باتت من الطرق التقليدية القديمة.

ولفت إلى أن عملية تجميل الأنف الحديثة يجري فيها استخدام الغضاريف الموجودة السليمة بالأنف ذاتها، وأيضًا استخدام الخلايا الجذعية.