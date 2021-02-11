فيروس كورونا: ما هي الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للقاح أكسفورد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع انتشار لقاحات كوفيد في جميع أنحاء العالم، يتلقى العديد من الأشخاص جرعة من لقاح أكسفورد-أسترازينيكا.

ويخشى البعض من تناول اللقاحات بسبب الآثار الجانبية الشائعة، ولكن ما هي الآثار الجانبية الشائعة للقاح أكسفورد؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لصحيفة "express" البريطانية.

لن يعاني الجميع من آثار جانبية عند تناول لقاح كوفيد الذي طورته جامعة أكسفورد البريطانية.

تنص نشرة لقاح AstraZeneca ، والمتوفرة أيضًا عبر موقع الويب الحكومي، على أن معظم الآثار الجانبية كانت "خفيفة إلى معتدلة في طبيعتها" أثناء الدراسات السريرية.

وأضافت الإرشادات أن معظم الآثار الجانبية "تم معالجتها في غضون أيام قليلة"، ولكن بعضها "لا يزال موجودًا بعد أسبوع من التطعيم".

يمكن تناول الأدوية التي تحتوي على الباراسيتامول لبعض الآثار الجانبية للقاح، مثل الألم أو الحمى، للتخلص منها.

وتشمل الآثار الجانبية الشائعة جدًا للقاح أكسفورد، والتي قد تصيب أكثر من واحد من كل 10 أشخاص، ما يلي:

ألم.

احمرار.

حكة.

تورم.

كدمات في مكان الحقن.

الشعور بتوعك.

الشعور بالتعب.

قشعريرة أو الشعور بالحمى.

صداع الرأس.

الشعور بالغثيان (الغثيان).

آلام المفاصل أو آلام العضلات.

تشمل الآثار الجانبية الشائعة، التي قد تؤثر على ما يصل إلى واحد من كل 10 أشخاص، وجود كتلة في موقع الحقن، أو الحمى، أو (القيء)، أو أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.

يمكن أن تشمل الأعراض الشبيهة بالإنفلونزا ارتفاع درجة الحرارة والتهاب الحلق وسيلان الأنف والسعال والقشعريرة.

تشمل الآثار الجانبية غير الشائعة، التي قد تؤثر على ما يصل إلى واحد من كل 100 شخص، الشعور بالدوار، أو انخفاض الشهية، أو آلام في البطن، أو تضخم الغدد الليمفاوية، أو التعرق المفرط، أو حكة الجلد أو الطفح الجلدي.

في التجارب السريرية، كانت هناك تقارير نادرة جدًا عن أحداث مرتبطة بالتهاب في الجهاز العصبي، والتي قد تسبب التنميل، والوخز، وفقدان الإحساس، ومع ذلك، لم يتم تأكيد ما إذا كانت هذه الأمور بسبب اللقاح.

إذا لاحظت أي آثار جانبية غريبة عن تلك المذكورة، يرجى إبلاغ طبيبك أو الصيدلي فورا.

كيف تبلغ عن الآثار الجانبية؟

يجب على الأشخاص الذين يعانون من آثار جانبية بعد تلقي اللقاح التحدث إلى الطبيب أو الصيدلي.

بالنسبة إلى لقاح Oxford / AstraZeneca ، تنص الإرشادات على ما يلي: "لا تتناول اللقاح إذا كان لديك في أي وقت رد فعل تحسسي شديد تجاه أي من المواد الفعالة.

علامات رد الفعل التحسسي قد تشمل طفح جلدي وحكة وضيق في التنفس وتورم في الوجه أو اللسان.

"اتصل بطبيبك أو أخصائي الرعاية الصحية على الفور أو اذهب إلى أقرب غرفة طوارئ في المستشفى على الفور إذا كان لديك رد فعل تحسسي، يمكن أن تكون مهددة للحياة، إذا لم تكن متأكدًا، فتحدث إلى طبيبك.