5 أمور تحدث لجسمك إذا بدأت في الاستحمام بدون صابون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الاستحمام ضروري ومهم للحفاظ على نظافة الجسم ويعيد له جماله وحيويته، ولكن استخدام الصابون أثناء الاستحمام يضر أكثر مما ينفع لبشرتك.

وهنا نستعرض لكم ضرورة الاستحمام بدون استخدام صابون وفوائده، وفق ما أورد موقع "brightside".

1- تصبح بشرتك بصحة أفضل:

الاستحمام بالماء فقط سيوازن الطبقة الواقية لبشرتك، بينما يزيل الصابون الأوساخ من جسمك بشكل فعال، فإنه ينظف أيضًا الزيوت الطبيعية التي تفرزها بشرتك، وقد يؤدي استخدام الصابون بانتظام أيضًا إلى الإخلال بتوازن درجة الحموضة في بشرتك، ما يجعلها جافة ومتهيجة.

2- لن تعاني من رائحة الجسم:

في حين أن الاستحمام بالصابون سيجعلك تشم رائحة منعشة على المدى القصير، فإنه يجعل بشرتك أكثر عرضة للبكتيريا، وذلك بسبب المكونات القاسية في الصابون تضر بالتوازن بين زيوت الجلد والبكتيريا التي تعيش على بشرتنا، ما يجعل الجلد ينتج المزيد من الزيوت والبكتيريا.

بالإضافة إلى أن الصابون المضاد للبكتيريا ضار بشكل خاص لأنه يقتل الميكروبات المفيدة إلى جانب الميكروبات السيئة.

3- تحافظ على صحة أعضائك الخاصة:

يمكن أن يؤدي الاستحمام بالصابون بانتظام إلى تجفيف المنطقة التناسلية، ما قد يؤدي إلى حالات صحية معينة، لذا من الأفضل استخدام الماء الدافئ لغسل أعضائك الخاصة.

4- تصبح بشرتك خالية من التجاعيد لفترة أطول:

في حين أن العديد من المكونات الموجودة في الصابون تهدف إلى ترك بشرتك نظيفة ومنتعشة، إلا أنها قد تسبب ضررًا أكثر من نفعها، ويمكن أن تلحق الضرر بالغطاء الحمضي لبشرتك، والذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى تفاقم العديد من الأمراض الجلدية، مثل حب الشباب والتهاب الجلد، ويؤدي الاستحمام أيضا بالصابون إلى تجفيف بشرتك، مما قد يؤدي إلى ظهور التجاعيد.

5- يقلل من فرص الإصابة بنقص فيتامين د:

بالإضافة إلى المساهمة في شيخوخة الجلد المبكرة، يمكن أن يتداخل الصابون أيضًا مع امتصاص فيتامين د، حيث تقوم بشرتنا بتحويل طاقة الشمس إلى فيتامين (د).