الحلويات والمشروبات التي ينصح الخبراء بها في عيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت أنتونينا ستارودوبوفا كبيرة خبراء التغذية في مديرية الصحة بموسكو، إنه يجب اختيار الحلويات الخفيفة وذات الرائحة الطيبة خلال العشاء الاحتفالي في عيد الحب, وفق ماجاء في موقع"روسيا اليوم".

ونصحت بتناول الفواكه والثمار الطازجة أو المحضرة على شكل شراب وموس الفاكهة. ودعت الخبيرة إلى الابتعاد عن المشروبات الكحولية، واستبدالها بكوكتيلات غير كحولية تعتمد على الفواكه والثمار والتوابل، والأعشاب العطرية، وكذلك تناول الشاي الأسود أو الأخضر.

وأضافت الخبيرة: "في الوقت الحاضر، بات الروس يفضلون بشكل متزايد الوجبات الخفيفة على مائدة العيد، وكذلك في أيام الأسبوع العادية والعطلات، ويسعون إلى التقيد بنمط حياة صحي، الذي يعتبر أحد أركانه، اتباع نظام غذائي متوازن".

وشددت على أن اتباع هذا النظام، مفيد لمنع الإفراط في تناول الطعام، وللوقاية من الأمراض المختلفة بشكل عام. وقالت: "من أجل خلق جو احتفالي خاص، يجب إعداد المائدة بشكل جميل، وتقديم الأطباق بمهارة وبراعة. وليس من الضروري على الإطلاق الإسراف في عدد الأكلات والأطباق". ونصحت بالابتعاد عن الأكلات الدسمة، والمشاوي والطعام المقلي بالسمن.