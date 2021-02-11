من يفوز بالبرونزية؟.. خبيرة أبراج تتوقع نتيجة مباراة الأهلي وبالميراس بمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

عشاق كرة القدم المصرية والإفريقية والعالمية، على موعد مع متابعة مباراة مهمة للغاية في الخامسة مساء اليوم الخميس، عندما يلتقي الأهلي المصري نظيره بالميراس البرازيلي على أرضية ملعب المدينة التعليمية، في الدوحة بقطر، في لقاء تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وتأهل الأهلي لنصف النهائي بعد الفوز على حساب الدحيل القطري، ممثل الدولة المنظمة، بهدف نظيف، سجله حسين الشحات، ليضرب موعدا هو الأول في التاريخ للنادي الأهلي أمام فريق أوروبي، في مباراة رسمية، وخسر من البايرن بثنائية، في حين خسر بالميراس أمام تيجريس المكسيكي في نصف النهائي أيضا.

وخلال السطور التالية، نكشف ما تقوله لنا الأبراج وحظوظ اللاعبين عن مباراة اليوم، وفقًا للدكتورة عبير فؤاد، الخبيرة في عالم الأبراج والأرقام.

وكشفت الدكتورة عبير فؤاد، توقعاتها للفائز في المبارة، إذ قالت إن فرص فريق الكرة بنادي بالميراس، في الفوز أكبر من الأهلي، ومع ذلك مضاعفة الاجتهاد للفريق الأمر قد تغير الأمر.

ومن خلال التشكيل المتوقع للفريقين، كشفت الخبيرة عن توقعاتها بشأن أداء بعض نجوم الأهلي وبالميراس كالتالي:

نجوم الأهلي

محمد الشناوي حارس مرمى.. 18 ديسمبر 1988 (برج القوس): يحالفه الحظ جدا.. سيبدو يقظا ويحسن التصرف

عمرو السولية لاعب خط وسط.. 2 أبريل 1989 (برج الحمل): الوضع الفلكي يدعمه بشكل كبير ويمنحه روح مبادرة ويقوم بالخطوة الأولى للتواصل والتعاون جيدا مع زملائه في الفريق.

أيمن أشرف مدافع.. 9 ابريل 1991 (برج الحمل): الوضع الفلكي يدعمه جدا ويبدو مبادرا ومدافعا بقوة .

طاهر محمد طاهر.. خط وسط مهاجم.. 7 مارس 1997 (برج الحوت): الكواكب مجتمعة في منزل الصحة السلبي بالنسبة له وقد يحد ذلك من طاقته لذلك من المهم أن ينظم جهوده، ويجب أن ينتبه أيضا لسلامته.. قد يكون عرضة للإصابة.

والتر بواليا مهاجم.. 5 مايو 1995 (برج الثور): الكواكب مجتمعة في وضع معاكس معه مما يؤثر على تركيزه وقد يميل أيضا للانفعال والغضب بسرعة، من المهم أن يضاعف جهوده ولا يستسلم للعصبية.

نجوم بالميراس

ويفرتون بيريرا دا سيلفا حارس مرمى.. 13 ديسمبر (برج القوس)1987: يحالفه الحظ جدا.. سيبدو يقظا ويحسن التصرف.

جوستافو جوميز مدافع.. 8 يونيو 1993 (برج الجوزاء): الوضع الفلكي يدعمه جدا ويساعده أن يلتقط الفرص ويلعب دوره في الدفاع بمهارة.

دانيلو لويز دا سيلفا خط وسط دفاعي.. 15 يوليو 1991 (برج السرطان): يخطط جيدا ويتحرك بخطوات مدروسة وقد يحصل على تكريم.

رافائيل فيجا خط وسط هجومي.. 19 يونيو 1995 (برج الجوزاء): الوضع الفلكي يدعمه جدا ويساعده أن يلتقط الفرص ومن السهل أن يسجل أهداف.

لويس أدريانو مهاجم.. 12 ابريل 1987 (برج الحمل): الوضع الفلكي يدعمه بشكل كبير ويمنحه روح مبادرة والتعاون رائع بينه وبين زملائه في الفريق وقد يساعده دعم الزملاء على تسجيل أهداف.