الإفراط يهدد صحتك.. كم يحتاج الجسم يوميا من الكاجو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الكاجو من المكسرات الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، لاحتوائه على نسبة عالية من الزنك ومضادات الأكسدة، والألياف الطبيعية التي تساعد على تقوية المناعة وإنقاص الوزن، لكن الإفراط في تناوله يؤدي إلى حدوث العديد من المخاطر الصحية.

ولذلك جمعنا لكم معلومات مهمة حول احتياج الجسم يوميا من الكاجو، وفوائد الكمية المناسبة وأضرار الإفراط فيه، وذلك من خلال مواقع "tasteofhome"، و"food.ndtv"، و"lybrate".

كم يحتاج الجسم يوميا؟

يوصى بتناول كوب واحد من الكاجو في اليوم، أي ما يعادل 18 حبة يوميا.

فوائد الكاجو:

- تناوله باستمرار يساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، ويعزز من الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

- أكله بشكل منتظم قد يساهم في محاربة الجذور الحرة، وذلك بفضل احتوائه على نسبة عالية من النحاس.

- بسبب احتوائه على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة القوية تسمى زيا زانثين، يساعد في الحفاظ على صحة العين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، ومنع الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بتقدم العمر.

- يساهم بصورة منتظمة في نضارة البشرة، لأنه يحتوي على النحاس ومضادات الأكسدة، كما أن الكولاجين يحد من علامات التجاعيد المبكرة.

- يحتوي على الدهون الصحية، لذا فإن تناوله بشكل منتظم يعزز من فقدان الوزن وحمايته من السمنة المفرطة.

- نظرا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تسهل هضم الطعام بشكل أفضل، يحسن من عمل الجهاز الهضمي.

- يعزز من كثافة الشعر ونعومته، وذلك بفضل احتوائه على كمية كبيرة من النحاس، الذي يساعد في إنتاج صبغة الميلانين للشعر.

- تلعب الأحماض الأمينية الموجودة في الكاجو، دورا مهما في قتل البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان وحب الشباب.

- النحاس الموجود في الكاجو يساهم في تقوية العظام، كما يساهم الكالسيوم في التقليل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

أضرار الإفراط في تناول الزبادي:

- الإكثار في تناوله يوميا يؤدي إلى تلف الكلى، نظرا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الأوكسالات التي تتداخل مع امتصاص الكالسيوم في الجسم.

- يحتوي الكاجو على كمية كبيرة من الماغنسيوم، لذا الإفراط فيه قد يؤدي إلى تفاعل المضادات الحيوية مع المغنسيوم، وبالتالي التقليل من فعاليتها.

- الإكثار فيه بشكل يومي قد يؤدي إلى رد فعل تحسسي، خاصة لبعض الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه الكاجو.

- يمكن أن يتسبب في الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي والغثيان والسعال والقيء والتشنج والإسهال.

- كما يعاني أيضا العديد من الأشخاص من صعوبات في التنفس إذا كان لديهم رد فعل تحسسي تجاه الكاجو.

- وبالرغم من احتوائه على نسبة من الدهون الصحية، إلا أن الإفراط في تناوله قد يسبب في زيادة الوزن بشكل ملحوظ.