«أول مرة تغني» 8 معلومات عن ميادة نصري بطلة كليب جابر القرموطي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خرج جابر القرموطي، بعيدًا عن النطاق الإعلامي وتقديم البرامج التلفزيونية، بخوض تجربة الغناء وبخاصة الراب، بعنوان «ست في الأربعين»، بمشاركة ميادة نصري، والذي روى كواليسها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، وظهر خلالها بشكل مختلف عما بدى عليه من قبل.

لفتت ميادة نصري، أنظار الجماهير محاولين التعرف عليها عن قرب، بعدما شارك القرموطي، عددا من الصور من الكواليس الخاصة بالتحضيرات، مشيدين بجمالها ورقتها، بعدما شارك مقطع فيديو طريف يجمع بينهما وهي تحاول تعليمه الحركات التقليدية لأداء الرقصات.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن ميادة نصري

- ميادة نصري، تشارك الإعلامي جابر القرموطي في غناء الراب.

- تعد أغنية «ست في الأربعين»، الخطوة الأولى لها في عالم الغناء.

- لفتت الأنظار إليها بسبب رقتها وجمالها.

- تعمل بإحدى الشركات، في قسم الموارد البشرية «HR».

- كان تحدث جابر القرموطي عن تعرفه عليها من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- شاركت للمرة الأولى مقطع فيديو لها وهى تغني أغنية «في يوم وليلة»، للمطربة الراحلة وردة.

- قال عنها جابر القرموطي، «صوتها حلو، وبتغني بأسلوب شرقي».

- تتبنى ميادة نصري، فكرة الدفاع عن السيدات التي تتخطى أعمارهن سن الأربعين، بعدما أشيع مؤخرًا بأن السيدات في هذا العمر لا فائدة منهن، بحسب، جابر القرموطي.

كواليس أغنية ست في الأربعين

وكان تحدث الإعلامي جابر القرموطي، عن كواليس «ست في الأربعين»، بأنها فكرة خارج الصندوق ولا يوجد لديه قيود حول نوعية القضايا التي ستغنيها، وهي عبارة عن دويتو يجمع بينه وبين المطربة ميادة نصري، وانه ليس لديه مانع من تقديم أغاني المهرجانات في المستقبل، إذ ستتناول ميادة غناء الجانب الشرقي وهو سيقوم بغناء جانب الراب من الأغنية.