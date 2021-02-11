لقبت بـ«جينيفر لوبيز» العرب وتحية كاريوكا.. أمل بشوشة في سطور (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«سعيدة جدًا بمشاركتي في الموسم الأول من البرنامج العالمي بنسخته العربية The Masked Singer على شاشة كل العرب MBC» هكذا علقت الفنانة الجزائرية أمل بشوشة، على ظهورها في البرنامج الجديد، إذ أطلت من خلاله وهي مرتدية ماسك «شيتا» مما حير المحققين حول حقيقة شخصيتها.

وعبرت أيضًا «أمل» عن سعادتها حول مشاركتها الشيقة في البرنامج التي أخفت ملامحها، بسبب ظهورها بـ«ماسك القطة»: «سعيدة وفخورة بجمهوري الذي تابع شيتا لحظة بلحظة وكان يجمع الأدلة ليتأكد إن كنت أنا، والشكر أيضاً لزملائي المحققين».

وأدرك المحققون في اللحظات الأخيرة حقيقة شخصية «شيتا» التي اتضح أنها الفنانة الجزائرية أمل بشوشة، التي شاركت في الفكرة المشوقة للبرنامج، إذ قالت: «أتابع البرنامج وأحببت فكرته وبالنسبة لرأي المحققين في البرنامج حول أنني شخصية شيتا فأعتقد أنه أمر جيد».

ويرصد «هن» أبرز المعلومات عن الفنانة الجزائرية أمل بشوشة:

- ولدت في الجزائر في عام 1982.

- أنهت دراستها ,سافرت إلى فرنسا لتدرس العلوم اﻹنسانية.

- انضمت للموسم الخامس من برنامج المسابقات ستار أكاديمي، ولقبت بـ«جينيفر لوبيز» العرب وتحية كاريوكا لغنائها ورقصها المميز.

- وبعد خروجها من ستار أكاديمي، قدمت برامج «Top 20» على قناة روتانا، ومن ثم قدمت برنامج «طير وفرقع» على قناة «LBC اللبنانية» وحقق أيضًا نجاحًا كبيرًا.

- دخلت بعد ذلك في مجال التمثيل، للمرة الأولى حين اختارتها الروائية أحلام مستغانمي لتقوم بدور البطولة في مسلسل (ذاكرة الجسد)، ومثلت مع الفنان السوري جمال سليمان.

- شاركت بعد ذلك في عدد من الأعمال الفنية منهم مسلسل الإخوة الجزء الثاني، وسمرقند، ومدرسة الحب، وأخيرًا كانت مشاركتها كضيفة إحدى حلقات مسلسل «سكر زيادة» في رمضان الماضي.

- متزوجة من وليد عواضة، وأنجبت ابنتها «ليا»، وشاركت متابعيها بصورة لهما، قبل ذلك، عبر «إنستجرام»، وعلقت عليها: «لدي معجزة صغيرة أرغب بمشاركتها معكم. الله أرسل لي ملاكاً وأنا أعتني به بمحبة كبيرة».