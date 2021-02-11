صور توضح ماذا فعل السجن بـ لجين الهذلول.. شعرها شاب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقب 3 أعوام من السجن خلف القضبان، أفرجت السلطات السعودية عن الناشطة لجين الهذلول، لتدخل الفرحة العارمة على أسرتها من جديد، بعودة ابنتهم للحياة مرة أخرى، ويتصدر اسم الناشطة السعودية عبر محركات البحث «جوجل وتويتر».

فرحة أسرة الناشطة السعودية انتقلت أيضًا إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فارحين بالإفراج عن «لجين»، التي واجهت اتهامات بمحاولة إلحاق الضرر بالأمن القومي والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل السعودية.

وغردت علياء الهذلول، وهي شقيقة الناشطة السعودية، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلة: «بعد ألف ليلة وليلة، استطعت أخيرًا أن أرى وجه أختي الغالية لجين، لكن لا أستطيع أن أقول أنها حرة، كذلك لا أستطيع أن أنسى أن العودة والسدحان والربيعة وغيرهم مازالوا يتعرضون لظلم عظيم درس في الحياة، ما ضاع حق وراءه مطالب».

وعبر «تويتر» غرد الكثير من رواده، بالتعليقات التي نمت عن الفرحة بالإفراج عن «لجين»، وما بين ذلك، تداولت أيضًا صورًا للناشطة السعودية توضح التغيرات الجسدية التي لاحقت بها قبل وبعد خروجها من السجن.

وأوضحت الصور الشيب الذي ظهر على شعر «لجين»، كما أنها فقدت أيضًا الكثير من وزنها، بحسب ما أظهرته الصور وتعليقات المغردون: «صورتان تعسكان ما تعرضت له.. كيف دخلت وكيف خرجت» «لجين الهذلول قبل وبعد».

من هي لجين الهذلول

ولجين الهذلول، هي ناشطة سعودية في مجال حقوق المرأة، ولدت في العام 1989، وتم القبض عليها في اللعام 2014، للمرة الأولى لمحاولتها عبور الحدود بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أثناء قيادة السيارة، وفي مايو أيار 2018.

جو بايدن يعلق على إفراج لجين الهذلول

ويذكر أيضًا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وصف إطلاق السلطات السعودية سراح الناشطة في مجال حقوق الإنسان لجين الهذلول بأنه «الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله»، وذلك في تصريحات أدلى بها في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).