كوفيد طويل الأمد.. إليك كيفية تأثر هذه الأعضاء الحيوية بمتلازمة ما بعد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعاني 1 من كل 4 أشخاص حول العالم من مضاعفات ما بعد كوفيد-19 بعد محاربة فيروس كورونا، والأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أن ما يقرب من 72٪ ممن تعافوا يعانون من بعض الأضرار التي لحقت بأعضائهم الحيوية - من التعب المزمن، والتليف الرئوي، ومشاكل القلب، وصعوبات التنفس، والتي تعد من أسباب اضطرابات الجهاز التنفسي.

إليك كيفية تأثر الأعضاء الحيوية باجسم بمتلازمة ما بعد كورونا

لا تضيف قائمة أعراض ما بعد كوفيد إلى عبء المرض فحسب، بل قد تتطلب أيضًا رعاية ودعمًا مزمنين وحتى تدني جودة الحياة بمرور الوقت، نخبرك بالتفصيل عن التهديد متعدد الأعضاء، والآثار العديدة التي يحملها على صحتك، وفقا لموقع " timesofindia".

الجهاز التنفسي

يعد التعب وضيق التنفس من أكثر أعراض COVID الطويلة شيوعًا التي يتم الإبلاغ عنها من قبل المرضى، بغض النظر عن أعمارهم، يمكن أن تؤثر مشاكل التنفس أيضًا على الأداء اليومي، كل هذا ناتج عن هجوم الفيروس على الحويصلات التنفسية وأنسجة الرئة وتندب الصدر، يمكن أن تسبب النوبة الشديدة أيضًا مشاكل التهابية وأمراض تنفسية مزمنة ومشاكل صدرية طويلة الأمد.

صحة القلب

وجدت دراسة نشرت في مجلة JAMA لأمراض القلب أن 78٪ من مرضى كوفيد يشكون من أمراض القلب.

القلب هو بالفعل أحد أكثر الأعضاء تضرراً بالفيروس، من انخفاض الوظيفة، وضعف تدفق الدم، معدل ضربات القلب غير الطبيعي، خفقان القلب، التهاب عضلة القلب (التهاب القلب) إلى قصور القلب الذي يعاني منه كبار السن، فإن رعاية القلب بعد COVID هي بالتأكيد شيء يتطلب الاهتمام.

يطالب الأطباء الآن المرضى في العشرينات والثلاثينيات من العمر بالذهاب لإجراء الفحوصات لاستبعاد المشاكل في وقت مبكر.

يتعرض المرضى الأصغر سنًا أيضًا، الذين تعافوا من COVID لخطر الإصابة بجلطات الدم، والتي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على تدفق الدم وتسبب مشاكل أخرى وتلف الأعضاء.

جهاز المناعة

بينما يحدد نظام المناعة الصحي مدى سهولة أو سرعة التعافي من كورونا، فإن نظام الدفاع الطبيعي للجسم يتأثر أيضًا بعد محاربة الفيروس.

لقد لوحظ أن المرضى، معرضون للمضاعفات وضعف المناعة (خاصة مع تقدم العمر)، وهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض المزمنة بشكل أسرع من أولئك الذين لم يسبق لهم الإصابة بفيروس كورونا من قبل.

الكلى

لم تتم مناقشة تأثير الفيروس على صحة الكلى للشخص بالتفصيل حتى الآن، كما يشعر العديد من الخبراء بالقلق، قد يكون الضرر والآثار الجانبية عميقة.

من ارتفاع ضغط الدم ومستويات السكر، ضعف وظيفة المناعة، سوء التمثيل الغذائي، كل هذه العوامل الحيوية يمكن أن يكون لها تأثير على وظائف الكلى.

تم العثور على المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب COVID-19 لديهم انخفاض في وظائف الكلى، وقلة التبول بشكل متكرر ولديهم مخاطر أكبر للإصابة بالضعف الكلوي، والأضرار بعد هجوم COVID.

مثل الكثير من أمراض القلب، فقد لوحظ أيضًا تلف الكلى المفرط لدى الأشخاص الذين لم يتم التأكد من وجود مخاطر مسبقة للإصابة بأمراض الكلى أو التدهور المرتبط بالعمر.

في المراحل الشديدة (قبل وأثناء الشفاء)، يمكن لفيروس SARS-COV-2 أن يخلق السيتوكينات الالتهابية، والتي يمكن أن تسبب تلفًا لأعضاء متعددة وتؤدي إلى مضاعفات إضافية لاحقًا للمريض، لذلك، يجب تحديد أي علامات تحذير وعلامات حمراء في الوقت المناسب واتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب.

الدماغ والجهاز العصبي

يعد ضباب الدماغ والصعوبات المعرفية، التي قد تؤدي إلى شيخوخة الدماغ لمدة تصل إلى 10 سنوات، شكوى شائعة من قبل مرضى كوفيد الطويل.

هناك أيضًا دراسات حالة على مستوى العالم تدعم حقيقة أن مرضى COVID يمكن أن يصابوا بمضاعفات مثل النوبات، والتهاب خفيف أو شديد، ومشاكل نفسية، وأمراض ما بعد الصدمة، والأرق، والدوخة، وعدم وضوح الرؤية، وضعف الحواس الشمية، بعد أسابيع أو أشهر من القتال مع المرض.

وجد تقرير حديث قدمه خبراء من King's College لندن، أيضًا أن متلازمة ما بعد كوفيد يمكن أن تترك المرضى أيضًا في احتمال متزايد للإصابة باضطرابات صحية عقلية حادة مثل الخرف ومرض الزهايمر.

الجهاز الهضمي

يمكن أن يتسبب الهجوم المباشر من فيروس SARS-COV-2 على الأمعاء والجهاز الهضمي في حدوث مشكلات متعددة الجوانب للشخص بعد التعافي، بأشكال مختلفة.

بالنسبة للكثيرين، يمكن أن يبدأ بفقدان الشهية، وسوء التمثيل الغذائي، وفقدان الوزن، وأحيانًا يكون شيئًا شديدًا مثل سوء امتصاص العناصر الغذائية في النظام، والإسهال الشديد، والتهاب المعدة.

في الحالات القصوى، لوحظت أيضًا مشاكل مثل نزيف المعدة والتهابات الأمعاء.

تذكر أننا ما زلنا في المراحل الأولية من التعرف على الفيروس وتأثيره على المدى الطويل والمشاكل المستمرة، بينما يستمر الكثير من المرضى في التعافي بشكل صحي، فإن خطر الإصابة بأعراض COVID الطويلة المخيفة، يجب أن تكون المضاعفات بمثابة تذكير لنا جميعًا بعدم معالجة الفيروس بلا مبالاة.