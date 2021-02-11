بالميكروويف.. يمكنك تحضير هذه الأطعمة في دقائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الميكروويف من الأجهزة الكهربائية التي توفر السرعة والراحة للكثير من ربات البيوت خاصة العاملات، وهناك بعض الأطعمة التي يمكن تحضيرها بداخله في دقائق قليلة، وفق لما جاء في موقعي "goodhousekeeping" و"cnbc".

- المكرونة بالجبن:

تعتبر من الأطعمة التي يمكن تحضيرها في الميكروويف بشكل أسرع، من خلال ضعي نصف كوب من المكرونة في مج، على نصف كوب مياه، ثم رشي القليل من الملح.

يوضع هذا الخليط لمدة 3 دقائق، ثم قلبي جيدا وبعد ذلك ضيفي الحليب والجبن والملح والفلفل ثم يقلب، واتركيه لمدة 30 دقيقة مرة أخرى، وبعد ذلك يصبح جاهز للتقديم.

- أومليت الخضار:

يمكنك تحضيره في غضون 3 دقائق، عن طريق احضري مج واكسري به بيضتين، ثم ضيفي عليه القليل من الطماطم والفلفل الرومي الملون المقطع إلى مكعبات صغيرة، ثم ضعي الملح والفلفل الأسمر على المكونات السابقة وقلبيهم جيدا، واتركيه حتى ينضج لمدة 3 دقائق، وبذلك يمكنك تناوله في وجبة الإفطار.

- البطاطس المخبوزة:

احضري طبق به ثمرة بطاطس نظيفة ثم دلكيها بملعقة من الزيت والملح والفلفل، وقومي بعمل ثقوب صغيرة من الجوانب باستخدام الشوكة، ثم أخرجيها بعد 10 دقائق واقطعيها إلى نصفين وضعي الجبن الشيدر المبشورة.

- بيض مقلي بالأرز:

في وعاء، يُمزج نصف كوب من الأرز والماء وصلصة الصويا وزيت السمسم، ثم قلبي جيدا، ثم عليك بتغطية هذه المكونات وادخليها في الميكروويف لمدة 6-8 دقائق، حتى ينضج الأرز تمامًا.

وبعد ذلك يمكنك إضافة البيض بعد طهيه في المقلاة، على الأرز وادخليه في الميكروويف لمدة دقيقتين، ويمكنك تزيين هذه الوجبة بالبازلاء والجزر والفلفل الألوان، ثم تقدم ساخنة.

- البيتزا:

يمكنك تحضير البيتزا لأطفالك عن طريق أحضري وعاء ووضعي قطعة توست، ثم ضيفي عليها الجين الموزريلا والطماطم المقطعة إلى قطع صغيرة، والفلفل الألوان، واللانشون أو أي من المقادير التي يرغب أطفالك في تناولها، ثم ادخليها واتركيها لمدة 3-5 دقائق في الميكروويف.

- بودينج الموز:

في وعاء مناسب للميكروويف ضعي 100 جرام من الزبدة وثمرة ونصف من الموز، ثم اخلطيهم جيدا، ثم ضيفي 100 جرام سكر و100 جرام دقيق، وملعقة صغيرة من البيكينج بودر والملح، وملعقة صغيرة من القرفة المطحونة، وملعقتين كبيرتين من اللبن، وبيضتان، وبعد ذلك قلبي المكونات السابقة جيداحتى تمتزج.

أدخلي الخليط إلى الميكروويف، وستلاحظين أنه يبدأ في الارتفاع وبذلك ينضج بعد 8 دقائق.

- كيكة مج الشوكولاتة:

يمكنك تحضيرها في 7 دقائق عن طريق احضري مج ثم ضعي الحليب والبيض ومسحوق الكاكاو، والسكر والقليل من البيكنج بودر، والزبدة وقلبيهم جيدا، ويمكن تزيينها بعد أن تنضج بقطع الفراولة الطازجة.