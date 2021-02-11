ماري منيب أشهر «حماه» في تاريخ السينما.. مدوباهم اتنين (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«طوبة على طوبة خلي العركة منصوبة، حماتك مدوباهم اتنين، هلا هلا عالجد والجد هلا هلا عليه، أهري يا مهري وأنا على مهلي، اكسريلي اللوزة دي»، أقوال وإفيهات اشتهرت بها الفنانة الراحلة ماري منيب، أشهر حماه عرفها الوسط الفني، إذ استطاعت إجادة الدور بإتقان لا أحد يستطع أن يتفوق عليها، لتكن مثالًا للحماه المتسلطة تارة والهادئة تارة أخرى.

ويتزامن اليوم 11 فبراير، الذكرى الـ116، على ميلاد الفنانة ماري منيب، ويُقدم هُن خلال السطور التالية، أشهر الأدوار التي ظهرت بها بدور الحماة.

«هذا هو الحب»: كسريلي البندقة دي

كانت الفنانة ماري منيب، مثالًا للأم والحماه خلال فيلم «هذا هو الحب»، إذ كانت تبحث بين الفتيات عن عروس ابنها المستقبلية، الذي قام بدوره الفنان يحيى شاهين، تجدها تُدخلها في العديد من الاختبارات للتأكد من قوة تحملها، فهناك مشهد شهير بينها وبين الفنانة لبنى عبدالعزيز، عام 1958، إذ كان لها جملة شهيرة «خدي اكسريلي البندقة دي»، للتأكد من قوة أسنانها، فضلًا عن احتضانها وتحسس جسدها.

اعترافات زوج: هلا هلا عالجد والجد هلا هلا عليه

برعت الفنانة ماري منيب، في فيلم «اعترافات زوج»، أن تظهر بدور الحماة المتسلطة المنصيدة للأخطاء، إذ كان زوج ابنتها شويكار، هو الفنان فؤاد المهندس، التي كانت طالما تختلق المشكلات معه، وطالما كانت تلقى على مسمعه، جملة «هلا هلا عالجد والجد هلا هلا عليه»، حتى يتسنى له الانفصال عن ابنتها، وتطرك الأمر لإدخاله في مستشفى الأمراض العقلية.

حماتي ملاك: طوبة على طوبة خلي العركة منصوبة

«طوبة على طوبة خلي العركة منصوبة..حماتك مدوباهم اتنين» جمل شهيرة قالتها الفنانة ماري منيب، خلال فيلم«حماتي ملاك»، عام 1959، وكانت تقولها دائما عندما يقع خلاف بين ابنتها وزوجها وتستعين بالقبقاب «الشبشب» كي يزداد الخلاف، حتى اضطر الفنانة يوسف فخر الدين القيام بحيلة بأنه توفي حتى يستطع الانتقام منها ويمنع تدخلها في حياتهم.

الحموات الفاتنات

أما فيلم الحموات الفاتنات، الذي تم عرض عام 1954، كانت تدور أحداثه حول الحرب المشتعلة بين الحماتين، ماري منيب وميمي شكيب، بعدما تضع نبيلة الزوجة طفلًا، وهذا يزيد من حدة المشاجرات ومن هو أحق برعايته في المنزل الذى يتحول إلى جحيم لا يطاق من كثرة المشاجرات، يهتدي الزوج سمير لزواج حماته وبالفعل يتقدم لخطبتها أحد أصدقائه.