مريهان حسين في الجيم.. تمرينات شاقة وحمل أثقال (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة مريهان حسين، متابعيها، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقاطع فيديو جديدة لها داخل صالة الجيم.

وظهرت «مريهان» وهي تحمل الأثقال وتؤدي التمرينات الصعبة، التي تساعدها على رشاقة جسمها، كما نشرت صورة لها وهي برفقة مدرب «الجيم» الخاص بها.

مريهان حسين على الإنستجرام

وعادة ما تحب الفنانة مريهان حسين، مشاركة متابعيها بصورها ومقاطع فيديو لها من حياتها الشخصية، وكان آخرها مجموعة من الصور الجديدة لها نشرتها عبر حسابها الرسمي بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهرت من خلالها بإطلالة مميزة كشفت عن مفاتنها.

وأطلت «مريهان» على متابعيها بفستان أحمر طويل من القطيفة، ذو فتحة جانبية بمنطقة الصدر، وأخرى جانبية كشفت عن ساقيها، كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل على ظهرها، مع وضع الماكياج البسيط الذي تناسب مع بشرتها دون تكلف.

واعتادت أيضًا مريهان حسين، الظهور بإطلالات جريئة، كانت في الفترة الأخيرة، منها جلسة التصوير الشهيرة لها، وهي حافية القدمين، وكانت جلسة التصوير وهي مرتدية فستان منقوش قصير أثناء جلوسها على كرسي، حافية القدمين وبتاتوه مرسوم عليهما على شكل نجوم ووردة كبيرة، وعلّقت: «برنسيسة من لاس روزاس»، ومن ثم أغلقت التعليقات.

وفي إطلالة أخرى، تزامنت مع احتفالات رأس السنة، إذ ارتدت فستان أسود جرئ وهي بجوار شجرة الكريسماس، وكان الفستان مكشوفا من الصدر والساق كما أنه جاء دون أكتاف.

وغالبًا ما تميل الفنانة مريهان حسين إلى غلق تعليقات متابعيها على الإطلالات الجريئة التي ترتديها منعًا للمضايقات والتعليقات المنتقدة.