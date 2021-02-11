تهانئ ومباركات بعد الإفراج عن الناشطة لجين الهذلول: تليق بك الحرية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول اسم الناشطة السعودية لجين الهذلول، عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، بعد الإفراج عنها وانتقالها من جديد للعيش برفقة أسرتها، بعدما حُجزت لمدة 33 شهرًا، بتهمة محاولة إلحاق الضرر بالأمن القومي والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل السعودية، إذ بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الحديث عبر حساباتهم الشخصية عنها متبادلين التعليقات والتغريدات بشأن قصتها، خاصةً بعدما ذكرها الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال كلمته في البنتاغون، أمس الأربعاء.

تهانئ ومباركات بعد الإفراج عن لجين الهذلول: تليق بك الحرية

العديد من المباركات والتهانئ تلقتها الناشطة السعودية لجين الهذلول، من رواد موقع«تويتر»، عبر حساباتهم فضلًا عن مشاركة الصور الخاصة بها، وكان من بينهم حساب يدعى مازن درويش، متغزلًا بها، إذ قال،«تليق بك الحرية والفرح يا ست الصبايا الحمد الله على السلامة لجين الهذلول».

فيما علقت شابة تدعى شروق، بمشاركة عدد من الصور للناشطة السعودية، مفعلة هاشتاج لجين حرة، قائلةً «أحس ما في كابشن مناسب يوصل الشعور اللي بداخلي تجاهها».

لجين الهذلول تشبهنا وتمثلنا كنساء

وتغزل حساب باسم النساء الآن، في لجين الهذلول، متحدثًا عن إنجازاتها، « الناشطة النسوية السعودية التي قاومت القوانين التعسفية بحق النساء، فتم إيقافها عدة مرات، كان أخرها في 2018، تم الإفراج عنها اليوم، حريتها المهددة دومًا تشبهنا وتمثلنا كنساء في طريق طويل أمام العدالة والكرامة والحقوق الكاملة للنساء».

وكانت أعلنت علياء الهذلول، الإفراج عن شقيقتها الناشطة السعودية لجين هذلول، بعد قضاء نحو 33 شهرًا، داخل الحبس.