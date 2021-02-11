«استحسنت العلاقة مع زوج صديقتها».. مشاهد غريبة من واقعة طفلة عين شمس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«سلمى» طفلة قاصر تبلغ من العمر 14 عاما فقط، ربما هي لا تفقه شيئا عن طبيعة العلاقة الزوجية، ولكن انتابها الفضول كما هي طبيعة الأطفال، راودتها صديقتها «نورهان» عن نفسها، لتحقق مقولة إنه يجب اختيار الصديق قبل الطريق، فكانت هي السبب وراء وقوعها في خطأ كلفها الكثير، وأصبحت واقعتها تعرف إعلاميا بـ«طفلة عين شمس»، بعد هتك عرضها، وفيما يلي مشاهد غريبة من تلك الواقعة.

اختفاء الفتاة 3 أيام

أخبرت طفلة عين شمس والدها إنها ذاهبة إلى صالون التجميل مع صديقتها، وبالفعل خرجت من البيت متجهة إلى الكوافير، حيث وجدت صديقتها ولكن القدر أخذها إلى ما هو أبعد من ذلك، فخرجت من بيتها طفلة، وعادت إليه بـ هتك عرض، وإقامة علاقة مع زوج صديقتها، وروت لوالدها ما حدث معها فأبلغ قوات الأمن بما جرى مع طفلته والتي اتخذت إجراءاتها ضد الجاني.

صديقة طفلة عين شمس: تعالي اتجوزي جوزي

خلال وجود طفلة عين شمس في الكوافير مع صديقتها، بحسب قوات الأمن، راودتها صديقتها بعدما طلبت منها أن تعيش معها في بيتها، حيث أخبرتها بأنها تعيش مع رجل يدعى «شعبان»، وهو زوجها عرفيا، وتعيش معه في أحد مناطق عين شمس، وبالفعل وافقت الفتاة على أن تذهب مع صديقتها لتعيش معها هي وزوجها.

زوج صديقة طفلة عين شمس يتزوجها عرفيا

بمجرد أن وصلت طفلة عين شمس إلى بيت صديقتها وجدت زوجها في البيت، وقال إنه يريد أن يتزوجها عرفيا، وبموجب ورقة كتبها يحق له إقامة علاقة زوجية معها، وبالفعل وافقت الفتاة ووقعت على الورقة التي بموجبها استطاع «شعبان»، أن يقيم معها علاقة زوجية، ولمدة 3 أيام كانت العلاقة بينهما بالتراضي حيث استحسنت تلك العلاقة ولم تمانع.

غيرة صديقة طفلة عين شمس

بعد 3 أيام من ذهاب طفلة عين شمس إلى صديقتها، غارت الأخيرة منها حيث كانت تستحوذ على زوجها، وتقيم معه العلاقة بشكل يومي، فقررت أن تطردها من بيتها، وكذلك طردها زوجها، فعادت طفلة عين شمس إلى بيتها مرة أخرى لوالدها، وأخبرته بما حدث معها.

تدخل الشرطة في قضية طفلة عين شمس

توجه والد طفلة عين شمس إلى قسم شرطة عين شمس وحرر محضرًا بالواقعة، وأخبرهم بما حدث مع ابنته، ولأنها طفلة وجهت النيابة تهمة هتك العرض إلى «شعبان»، زوج صديق طفلة عين شمس، وعاقبت المحكمة المتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.