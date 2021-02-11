في يوم ميلادها.. 10 نصائح من ماري منيب لـ حياة زوجية «هنية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يصادف اليوم الـ11 من فبراير عام 1905، ميلاد «قنبلة الضحك»، الفنانة الكبيرة ماري منيب، والتي تميزت في أداء أدوار الحماة سواء كانت «مدوباهم اتنين»، أو «ملاك»، فهي في كل الحالات الحمى خفيفة الظل حتى عندما تستخدم المقص في تأجيج المشكلات الزوجية، فهي «الملح والفلفل» كي تستمر العلاقة وتصبح أكثر متانة، ورغم شهرتها في أفلامها والسينما بأنها «حمى» صعبة، إلا أنها في الحياة العادية كانت الأكثر طيبة وتفهما، تدعم العلاقة الزوجية وأبنائها دوما كي ينعمون بحياة هادئة و«هنيئة».

مفارقة غريبة استطاعت ماري منيب أن تصنعها، حتى نشرت مجلة «الجيل» نصائحها الذهبية للمقبلين على الزواج، في عام 1958، وكانت حينها مثيرة للضحك ولكنها نصائح حقيقية إذا اتبعتها الفتاة تنعم بحياة هادئة كما نشرت المجلة.

ورغم أن تلك النصائح قالتها ماري منيب قبل ما يزيد عن 80 عامًا، إلا أنها ما زالت تصلح حتى الآن وتعد دليلًا لتعامل الزوجين مع بعضهما البعض في البيت.

وصفة ذهبية قد يتحول معها «بيت الزوجية» إلى سكن ومودة ورحمة، وتتضمن 10 نصائح هي ما يلي:

- يجب ألا يعارض الزوج زوجته في كل حكاية تقولها، ويتفاهم معاها بعقلية كبيرة، ودون خناق.

- الزوج يجب أن يعرف زوجته كل حاجة عنه، برا وجوا، الثقة أهم حاجة وتجيب العيشة الهنية.

- ممنوع طولة اللسان.

- متخرجهاش تتفسح لوحدها لازم تبقى معاها على قد ما تقدر، وتغير عليها.

- أنت رجل في كل حاجة ما عدا إدارة البيت، دي بتاعة الست.

- بينلها حبك عشان متبقاش زي أختك.

- ممنوع البخل.

- أوعى تهمل مراتك بعد ما يكون بينكم عشرة، عشان العشرة بتجيب إهمال.

- متبعدش عنها عشان هي بطبيعتها غيورة.

- «الرجال قوامون على النساء»، واللي تزعل تتفلق زي ما أنا زعلت وطقيت واتفلقت قبلكم.