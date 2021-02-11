الامارات | بسبب اتهامات بالعنصرية: بعد أرز «انكل بنز» حلوى «آنت جيميما» تبدل اسمها

شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب اتهامات بالعنصرية: بعد أرز «انكل بنز» حلوى «آنت جيميما» تبدل اسمها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت مجموعة «بيبسي كو» الأميركية تبديل اسم مسحوقها الشهير لصنع البانكيك «آنت جيميما» (العمة جيميما) وغلاف علبه الحمراء التي تحمل صورة طباخة سوداء ضاحكة الوجه.

وأعلنت «بيبسي كو» في بيان أن علب مسحوق الحلوى وزجاجات شراب القيقب ستحمل اعتبارا من يونيو 2021 اسم «بيرل ميلينغ كومباني»، وهو الاسم الأصلي لمصنع الطحين الذي تأسس عام 1888.

ويأتي هذا التغيير بعد تعرض عدد من العلامات التجارية الأميركية لانتقادات شديدة لاستخدامها أنماطا عنصرية مثل أرز «أنكل بنز» الذي قررت الشركة المصنعة له «مارس» مؤخرا تبديل اسمه إلى «بنز».

وقررت بيبسي كو في يونيو 2020 التخلي تدريجيا عن اسم «آنت جيميما»، وسط موجة احتجاجات ضد العنصرية وعنف الشرطة تجاه السود، تصاعدت مع مقتل جورج فلويد اختناقا عندما ركع شرطي أبيض على عنقه لدى توقيفه.

واستحوذت شركة «كويكر أوتس» المتفرعة هي أيضا عن «بيبسي كو»، عام 1925 على علامة «آنت جيميما» التي تستوحي اسمها من شخصية نشيد كان يردده العبيد في المزارع.

وقالت بيبسي كو «تم تعديل صورة (العلامة) على مر السنين لننزع عنها أي نمط عنصري يعود إلى أصولها».

وإلى حين توزيع المنتجات الجديدة تحت تسمية «بيرل ميلينغ كومباني»، تبقى علب «آنت جيميما» متوافرة في المتاجر لكن بدون صورة الطباخة السوداء، على ما أوضحت المجموعة.

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