هذا ما يحدث لجسمك عن تناول كوب ماء ساخن على الريق يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تناول الماء سواء ساخنًا أو باردًا يحافظ على صحة جسمك ورطوبته، ولكن على وجه التحديد تناول الماء الساخن يساعد في تحسين الهضم وتعزيز الاسترخاء مقارنة بشرب الماء البارد.

ويوضح موقع "healthline"، ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت كوبا من الماء الساخن على الريق صباحا يوميا.

1- التخفيف من احتقان الأنف:

نظرًا لوجود أغشية مخاطية في جميع أنحاء الجيوب الأنفية والحلق، فقد يساعد تناول الماء الساخن في تدفئة تلك المنطقة وتسكين التهاب الحلق الناجم عن تراكم المخاط.

2- يساعد على الهضم:

يساعد تناول الماء الساخن في الحفاظ على حركة الجهاز الهضمي، وذلك لأنه عندما يتحرك الماء عبر معدتك وأمعائك يصبح الجسم أكثر قدرة على التخلص من الفضلات، بالإضافة إلى ذلك فإن تناول الماء الساخن فعال بشكل خاص في تنشيط الجهاز الهضمي.

3- يحسن وظيفة الجهاز العصبي المركزي:

قد يؤدي عدم الحصول على كمية كافية من الماء سواء ساخنًا أو باردًا إلى حدوث آثار سلبية على أداء الجهاز العصبي، ما يؤثر في النهاية على الحالة المزاجية ووظيفة الدماغ، وأظهر بحث عام 2019 أن تناول الماء الساخن يمكن أن يحسن نشاط الجهاز العصبي المركزي وكذلك المزاج.

4- يساعد في تخفيف الإمساك:

يساعد تناول الماء الساخن بانتظام في الحفاظ على انتظام حركات الأمعاء والتخفيف من الإمساك.

5- الحفاظ على الرطوبة:

تناول كوب من الماء الساخن يوميا سيساعدك في الحفاظ على رطوبتك.

6- يقلل الشعور بالرجفة في البرد:

وجدت دراسة أجريت عام 2017 أنه في حين أن استجابة الجسم الطبيعية في الظروف الباردة هي الارتعاش، فإن شرب السوائل الدافئة كالماء الساخن يمكن أن يساعد في تقليل الارتعاش.

ووجد الباحثون أن تناول الماء الساخن ساعد الأشخاص على تقليل الجهد المبذول في الحفاظ على درجة حرارة أجسامهم، وتشير الدراسة إلى أن ذلك يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعملون أو يمارسون الرياضة في ظروف باردة.

7- يحسن الدورة الدموية:

يؤثر تدفق الدم الصحي على كل شيء بدءًا من ضغط الدم وحتى خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويساعد أخذ حمام دافئ أعضاء الدورة الدموية كالشرايين والأوردة على التوسع وحمل الدم بشكل أكثر فعالية في جميع أنحاء الجسم، وقد يكون لتناول الماء الساخن تأثير مماثل.

8- التقليل من مستويات التوتر:

نظرًا لأن تناول الماء الساخن يساعد في تحسين وظائف الجهاز العصبي المركزي، فقد ينتهي بك الأمر بالشعور بقلق أقل إذا تناولته.