أفكار للاحتفال بعيد الحب على الطريقة الأيرلندية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تقدم أيرلندا العديد من الأفكار المميزة للأحبة من مختلف أنحاء العالم للاحتفال بيوم الحب؛ حيث إنها تعد عنوانا بارزا لرسائل الحب ومصدرا للعديد من التقاليد الرومانسية في هذه المناسبة.

وفيما يلي مجموعة من التقاليد الأيرلندية، التي تضفي لمسة مميزة على احتفالات يوم الحب:

رمز الحب فالنتاين

تشتهر أيرلندا بوجود رابط عريق وراسخ مع رمز الحب فالنتاين؛ حيث يزور الأزواج من جميع أنحاء العالم وفي مختلف أوقات العام المكان، الذي يُعتقد أنه دُفن فيه بالقرب من دبلن.

واعتاد الكثيرون من الباحثين عن الحب أو العشاق أن يرسلوا آلاف الرسائل المحمّلة بقصصهم لتحتضن دبلن أكبر مجموعةٍ من رسائل الحب في هذا اليوم الاستثنائي.

خاتم كلادا

يعد خاتم كلادا (Claddagh Ring) من الرموز الأيرلندية الشهيرة المتعلّقة بالحب والصداقة؛ حيث ارتداه أو قدّمه أو اشتراه العديد من المشاهير، مثل كيم كاردشيان وجينفر أنيستون ودانيال دي لويس وغيرهم الكثير.

ويعود أصل الخاتم، الذي يتميز بتصميم خاص على شكل يدين تمسكان بقلبٍ يعلوه تاج، إلى قرية الصيد الأيرلندية كلادا، الواقعة على شواطئ خليج جالواى في غرب أيرلندا.

ويمثل الخاتم أروع رموز التعبير عن الحب، وتوجد طريقة خاصة لارتدائه، فإذا كان مرتديه في حالة حبّ أو متزوجا فيجب أن يكون التاج موجها نحو يد مرتديه، أمّا إذا كان غير مرتبط بأحد، فيكون القلب موجّها نحو أطراف الأصابع.

مهرجان ليسدونفارنا

يعدّ مهرجان ليسدونفارنا الوجهة الأمثل لإيجاد الشريك بعد مرور أزمة كوفيد-19، إذ تشتهر قرية ليسدونفارنا الريفية باستضافة مهرجان سنوي في فصل الخريف يعود إلى عام 1841، يهدف لمساعدة المزارعين غير المتزوجين على إيجاد الشريك المناسب.

ويعتمد المهرجان على الطرق التقليدية من الرقص والمحادثات بالإضافة إلى كتاب لمساعدة العازبين من جميع الأعمار والجنسيات على إيجاد شريك حياتهم. ويمثّل المهرجان اليوم وجهةً للعديد من الأشخاص من مختلف أنحاء العالم. ولا يرتبط موعد المهرجان بيوم الحب، لكنه يُشكّل تقليدا رومانسيا راسخا في أيرلندا ويقدم تجربة لا تضاهى.