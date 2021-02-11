نصائح ذهبية لاختيار ملابس الأطفال في الربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تمنح الراحة الطفل سعادة استثنائية، ما يعني أنه من الضروري الحفاظ على راحتهم، عبر ارتداء ملابس مناسبة لجميع الظروف البيئية. وقد يشكل فصل الربيع تحديا بالنسبة للآباء من حيث اختيار ملابس أطفالهم؛ حيث يمكن أن يتغير الجو بسرعة من معتدل ومشمس إلى بارد ومغبر وعاصف.

من هنا يقدم خبراء ماكس بعض الإرشادات والنصائح، التي من شأنها أن تساعد في إعداد طفلك لقضاء وقت ممتع في الهواء الطلق هذا الربيع:

1- يمكن أن يكون الزي بطبقات متعددة مثاليا لفتاتك ولك؛ حيث تتوفر الكثير من الخيارات الأنيقة. وتعتبر البلوزات الأسلوب المثالي لتوفير الدفء، لا سيما وأنها تتناسب مع جميع القطع، بما في ذلك الفساتين والتنانير والسراويل. احرصي على اختيار الألوان المحايدة، التي تتناسب مع أي ملابس، مع شعارات لطيفة لإضفاء المزيد من الجاذبية.

2. تعتبر القطع الرئيسية طويلة الأكمام، عناصر أساسية متعدد الاستخدامات. ويمكن ارتداؤها تحت السترات الصوفية لجميع المغامرات في الهواء الطلق، ولكن من الضروري اقتناء زوج من الكنزات قصيرة الأكمام؛ فهي مثالية للارتداء تحت البلوفرات والقبعات، خاصة في تلك الأيام، التي يتحول فيها الطقس من البرودة إلى الدفء بسرعة كبيرة.

3. جربي الأحذية الرياضية الرائعة أو عصبات الرأس والاكسسوارات العصرية لإكمال المظهر المتألق. تضم مجموعة Max’s Big Joy Little Price مجموعة من القطع الضرورية للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 2 و 16 عاما، لمساعدة الأمهات في مزج الطبقات ومطابقتها للتكيف مع تغير الظروف الجوية.

4. تعتبر قمصان الأولاد طريقة رائعة للتعبير عن أسلوب أزياء الربيع؛ حيث يمكنهم ارتداء هذه التي شيرتات من تلقاء نفسهم، أو وضعها تحت سترتهم المفضلة. كما أنها تعتبر عنصرا أساسيا في تعزيز الأناقة؛ حيث يمكن ارتداؤها دائما مع الجينز أو بنطلون رياضي.

5. تعتبر البلوفرات الجرافيكية والكنزات ذات القبعة ضرورية لموضة الربيع؛ حيث يستفيد منها الأطفال كثيرا. ومن المؤكد أن طفلك سيقع في غرام التصميمات الممتعة من مجموعة Big Joy Little Price، كما أنه دافئ ومريح.

الآن بعد أن تعرفت على الأساسيات، حان الوقت لإحضار الطبقات وتجهيز أطفالك لأزياء الربيع بألوان تعزز الحالة المزاجية. تبرز مجموعة Max's Big Joy Little Price في ساحة الأزياء بينما تتميز بأحدث التفاصيل، التي ترضي الوالدين للحفاظ على سلامة الصغار وراحتهم.