كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 فبراير 2021 10:46 صباحاً - لا يفرض يوم الحب التقيد بألوان مكياج محددة، حيث بالإمكان اعتماد أساليب مكياج رائجة ومميزة بألوان تتناغم مع لون بشرتك وشخصيتك، وتواكب في الوقت نفسه صيحات المكياج. وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة أفكار مكياج ليوم الحب 2021 رائجة وتضمن لك إطلالة رومانسية حالمة.



مكياج غلوسي

مكياج غلوسي ( الصورة من انستغرام)



من المؤكد أنك شاهدت في إحدى المرات مؤخراً أساليب مكياج غلوسي، سواء في العروض العالمية أو لدى أحد خبراء المكياج أو على موقع الجمال إنستغرام، لذلك لا تخافي من تجربته في يوم الحب، خصوصاً أن مكياج العيون الغلوسي موضة رائجة وتوفر للمرأة إطلالة أنثوية لافتة. يكفي أن تطبقي ظلال العيون الكريمية فوق العين، ومن ثم تضعي فوقها غلوس الوجه. ضعي طبقات عدة من الماسكرا واستخدمي الروج الزهري الناعم.

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مكياج سموكي قوي باللون الزهري الداكن

مكياج سموكي قوي باللون الزهري الداكن ( الصورة من انستغرام)



إذا كنت تسعين الى إطلالة رومانسية حالمة خلال يوم الحب 2021، لا تترددي في اعتماد مكياج العيون السموكي القوي باللون الزهري الداكن، فهو أحد أساليب المكياج القوية غير المبتذلة، التي تتناغم مع البشرة الفاتحة والداكنة عل حد سواء. ظللي كامل العين بظل العين الزهري الداكن، واجعليه مسحوباً عند زاوية العين الخارجية بأسلوب السموكي. أما الروج فاعتمديه باللون النيود القريب الى لون البشرة.

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مكياج قوي باللون البنفسجي

مكياج قوي باللون البنفسجي ( الصورة من انستغرام)



يشكل المكياج البنفسجي أحد أفضل الخيارات ليوم الحب، كون البنفسجي هو لون رائج جداً ويمنحك مظهراً مشرقاً وحيوياً. ظللي كامل الجفن العلوي بظلال العيون البنفسجية الداكنة، وادمجيها من ثم مع ظل العين الوردي أسفل عظمة الحاجب. اعتمدي أيضاً لون البشرة الموحد وطبقي الروج الزهري المات الفاتح.

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مكياج نيون صارخ

مكياج نيون صارخ ( الصورة من انستغرام)



ليس عليك التمسك بالألوان التقليدية في يوم الحب 2021، خصوصاً أن الألوان الصارخة والقوية هي التي تطغي على صيحات المكياج لهذا العام. لذلك، بإمكانك تجربة مكياج العيون النيون باللون الزهري القوي، الذي يرتكز على تطبيق ظل العين النيون الزهري القوي على الجفن الثابت والمتحرك، وعلى منبت الجفن السفلي. واستخدمي الى جانبه الشفاه الطبيعية والبلاش الوردي الخفيف على عظمة الخد.

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مكياج برونزي مذهّب

مكياج برونزي مذهّب ( الصورة من انستغرام)



أما إذا كنت لا تميلين الى أساليب المكياج القوية أو اللامعة أو الصارخة في يوم الحب، فأنت لست مضطرة الى اعتمادها، بإمكانك مثلاً اعتماد المكياج البرونزي المذهّب الذي يضمن لك إطلالة راقية وفخمة.استخدمي ظل العين البرونزي المائل الى الذهبي على كامل الجفن العلوي وأسفل عظمة الحاجب، وعلى خط الجفن السفلي. أما الروج فاعتمديه باللون النيود المائل الى الزهري.

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