كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 فبراير 2021 10:46 صباحاً - من الممكن أن يكون شراء العطور أمراً صعباً للغاية، فقد يتوقف اختيار العطر المناسب على الرائحة التي تفضلينها، والمناسبة التي تودين حضورها، فضلاً عن توقيتها.

وتفضل الكثير من الفتيات اعتماد عطور بروائح الفاكهة والحلوى، إذ تتميز بأنها تمنحهن إحساساً رائعاً، وتعطيهن تألقاً وجاذبية خاصة، بمختلف الأوقات والمناسبات.

وخلال السطور التالية؛ يقدم لك "الخليج 365. نت" عدة عطور بروائح الفاكهة والحلوى، يمكنك اختيار ما يناسبك من بينها، لإطلالة هادئة وأنيقة.

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عطر LA NUIT TRESOR من لانكوم

عطر LA NUIT TRESOR



إذا كنت تبحثين عن عطر هادئ يمكنك اعتماده في مختلف الأوقات والمناسبات، يمكنك الاستعانة بعطر LA NUIT TRESOR من لانكوم، فهو يتمتع بنكهات فاكهة الليتشي والتي تمتزج برائحة التوت.

ويعد هذا العطر خياراً مناسباً، إذ يمنحكِ شعوراً بالانتعاش والمتعة.

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عطر GIRL OF NOW FOREVER من إيلي صعب

عطر GIRL OF NOW FOREVER



إذا كنت ترغبين في اعتماد عطر يمنحك الشعور بالمتعة والارتياح وتحديداً في فصل الصيف، يمكنك الاستعانة بعطر GIRL OF NOW FOREVER من إيلي صعب، الذي يتميز برائحة توت العليق والليمون.

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عطر JIMMY CHOO

عطر JIMMY CHOO



لإطلالة جذابة ومثيرة، يمكنك الاستعانة بعطر JIMMY CHOO، إذ يتميز بعدة نكهات كالكمثرى والبرتقال الإيطالي الحلو والحلوى والباتشولي الإندونيسي.

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عطر Gabbana & Dolce

عطر Gabbana & Dolce



إذا كنت تبحثين عن عطر أنيق وجذاب، يمكنك الاستعانة بعطر Gabbana Dolce & ، إذ يحتوي مكوناته على نفس مكونات القهوة الراقية كجوز الهند، وحليب اللوز، وخلاصة الفانيليا، ويتميز هذا العطر بأنه يمنحك إحساساً بالانتعاش.



عطر Laboratorio Olfattivo Alambar

عطر Laboratorio Olfattivo Alambar



إذا كنت من عشاق العطور العصرية، وترغبين في اعتماد عطر يمنحك إحساساً بالأناقة والجاذبية، يمكنك الاستعانة بعطر Laboratorio Olfattivo Alambar، فهو عبارة عن مزيج لذيذ من القرفة والكاكاو والفانيليا، كما يتميز هذا العطر بملاءمته في مختلف الأوقات والمناسبات.

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عطر Zarko Pink Molecule

عطر Zarko Pink Molecule



إذا كنت تبحثين عن عطر يناسب السهرات والمناسبات الهامة، يمكنك الاستعانة بعطر Zarko Pink Molecule، فهو خليط زهرة الأوركيد والمشمش اللاذع، مما يمنحك إحساساً بالمتعة والانتعاش.

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