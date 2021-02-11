بعد إطلاق السلطات السعودية سراحها.. 11 معلومة عن الناشطة لجين الهذلول

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت أسرة الناشطة السعودية لجين الهذلول، أن السلطات السعودية أفرجت عنها وأنها متواجدة الآن في منزلها بالمملكة منذ مساء الأربعاء، قبل دقائق من تصدر اسمها قائمة الأكثر بحثا وانتشارا «التريند» على شبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة.

وعلق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إطلاق السعودية لسراحها، ونشرت شقيقتها أول صورة لها بعد إطلاق سراحها من منزلها، وظهر الشيب في رأسها، وبدت أنحف وأقل وزنا.

«هن» ترصد لكم أبرز المعلومات عن لجين الهذلول:

1- ناشطة سعودية في مجال حقوق المرأة، ولدت عام 1989، وتبلغ من العمر 31 عاما.

2- من أبناء منطقة القصيم، وتنتمي إلى أسرة متحررة اجتماعيا، وقد أمضت سنوات عديدة من طفولتها في فرنسا.

3- والدها عمل ضابطا في البحرية الملكية السعودية، ووقف إلى جانبها في حملتها للمطالبة بحق المرأة في قيادة السيارة، وصورها عندما قادتها لأول مرة في تحدي للعادات السائدة في ذلك الوقت.

4- درست الأدب الفرنسي في جامعة بريتش كولومبيا في فانكوفر بكندا.

5- نالت شهرتها بعدما دشنت حسابا على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي باسم «امرأة سعودية» وكانت تحرص على إبراز وجهها في مقاطع الفيديو التي كانت تنشرها عبر تويتر، وهي تقود السيارة وتؤكد على اسمها وقبيلتها.

6- اعتقالها للمرة الأولى منذ 7 سنوات، وتحديدا عام 2014، خلال محاولتها عبور الحدود بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في أثناء قيادة السيارة في الوقت الذي كانت المرأة ممنوعة من ذلك فيه، وأصدر الملك سلمان عفو ملكي عنها عند بداية توليه الحكم.

7- ألقي القبض عليها في مايو 2018، ضمن حملة اعتقالات لناشطين في السعودية.

8- أدانها القضاء السعودي وحكم عليها في ديسمبر الماضي بالسجن 5 سنوات و8 أشهر، مع وقف التنفيذ لسنتين و10 أشهر.

9- أقامت دعوى تزعم فيها تعرضها للتعذيب داخل السجن، ورفضت محكمة الاستئناف السعودية، الاستئناف المقدم من لجين الهذلول على قرار محكمة الجنايات بشأن دعوى تعرضها للتعذيب في السجن، حسبما نقلت «BBC» عن أسرتها.

10- أدانتها المحكمة الجزائية المختصة، التي تبت في قضايا الإرهاب، بتهم من بينها محاولة إلحاق الضرر بالأمن القومي والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل السعودية.

11- متزوجة من الممثل الكوميدي والسيناريست ومقدم البرامج السعودي فهد البتيري، منذ 25 نوفمبر 2014، ولا يعرف مصيره حتى الآن.