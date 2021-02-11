خاتم في ساندوتش.. مفاجأة «ورود» بعيد زواجها: كان مصوّر خطوبتي ولما اتفسخت اتجوزنا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صدفة دون ترتيبات مسبقة جمعت بين قلبيهما، رغم كونهما يعيشان في المنطقة ذاتها، بمركز بركة السبع، في محافظة المنوفية، وكأن القدر يلعب لعبته، بين «ورود سمير»، وزوجها المصور الفوتوغرافي محمد ناصر، التي تكبره في العمر بـ3 سنوات، إذ تبلغ 26 عاما، وتخرجت في كلية الآداب، قسم علم النفس، بينما هو في كلية التجارة، بجامعة المنوفية.

لم تكن تدري «ورود»، بعد عقد قرانها وخطبتها من شخصين آخرين، أنها ستكون له في النهاية، ليكتب النصيب بداية قصة حب، من جوف المعاناة والآلم، حتى أصبحا من مشاهير السوشيال ميديا، بعدما فاجئها بوضع «خاتم» داخل ساندوتش في مكانهما المفضل الذي شهد على علاقتهما للمرة الأولى.

أحداث كثيرة مر بها الثنائي ورود ومحمد، إذ وثق خطبتها الثانية بعدسته الفوتوغرافية، لحظات الخطوبة، التي أنهتها بعد 5 أشهر، وروت كواليس علاقتهما خلال حديثها لـ«الوطن»، قائلة: «كنا جيران كان يعرفني بس مكنتش أعرفه، بحكم إني كنت عايشة في السعودية، والدي كلمه وقالوا خطوبة بنتي وعايزك تيجي تصورها، وكنت أول مرة أشوفه وقت السيشن، وأداني بعد كدة الصور على فلاشة مع والدي».

«أول ما فسخت الخطوبة كلم أختي، وطلب منها رقمي وسمع إن عندي مشاكل وعايز يكلمني»، بهذة العبارة واصلت ورود حديثها، مضيفة: «بعد 5 شهور كلمني وكان بيحاول يخرجني من الحالة النفسية السيئة اللي كنت بعاني منها، ويدعمني».

أزمة دخل بها محمد قربت المسافات بينهم: «جاله تقل في رجله ولسانه ومكنش بينطق، كنت بروح معاه هو ووالده للدكتور بمعرفة أسرتي، كنت بقوم بدور الأم كنوع من رد الجميل، وبساعده يمشي بالعكاز».

ورود ومحمد تخلوا عن النيش والسفرة وأوضة الأطفال

لم يسلم الثنائي من الألسنة، إذ بدأت الأقاويل تسيطر على الجميع كونها تكبره في العمر وسبق أن عُقد قرانها على غيره: «والده ووالدته كانوا بيحبوني، وقبل خطوبتنا بيوم باقي عيلته عملوا قاعدة يقنعوه ميتجوزنيش، قالوله دي كانت متجوزه قبلك، وهو رفض كلامهم، ولما عرفوني بعد كده حبوني».

لم تكون حياة الزوجين كغيرهما، إذ اكتفيا بحبهما لبعضهما، واستغنيا عن المتطلبات المادية: «والدي قاله مش هتتجوزها غير لما تاخد شهادتك، كان لسه في سنة ثالثة، مجبناش نيش ولا سفرة ولا أوضة أطفال، كنا عايزين نبقى مع بعض وبس».

محمد يحتفل بعيد زواجه من ورود: حطلي الخاتم في الساندوتش

وعن خاتم ماكدونالدز، قالت ورود: «كان من كام يوم احتفالا بعيد زواجنا التاني، خطط لليوم لوحده وفاجئني إننا هنروح هناك لأنه كان شاهد على بداية قصتنا وتعارفنا، واتفق مع مدير الصالة ولما الأكل جه لقيته ماسك موبايله وبيصور وطلع حاططلي الخاتم في نص الساندوتش، كنت مبسوطة وطايرة من الفرحة».