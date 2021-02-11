ما هي المتلازمة السابقة للحيض؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء والتوليد إن بعض النساء تعاني من متاعب قبل موعد الحيض بأسبوع إلى أسبوعين فيما يعرف بالمتلازمة السابقة للحيض (premenstrual syndrome).

وأوضحت الرابطة أن أعراض المتلازمة السابقة للحيض تظهر في صورة متاعب جسدية مثل تورم الثدي وحساسيته وانتفاخ البطن وتقلصات البطن والصداع والإرهاق والوهن وزيادة الوزن، ومتاعب نفسية ومزاجية مثل العصبية وسرعة الاستثارة والعدوانية والخوف والقلق وتشوش الذهن واعتلال المزاج والحزن والكآبة.

وأضافت الرابطة أن هذه الأعراض قد تكون شديدة لدرجة أنها تمنع المرأة من ممارسة حياتها بشكل طبيعي، مشيرة إلى أنه يمكن مواجهتها من خلال ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية وتقنيات الاسترخاء النفسي كاليوجا والتأمل، مع الإقلال من الكافيين والابتعاد عن التدخين.