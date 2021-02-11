قبل مقطع حفلة طلاقها.. «بهيرة» صورت ليلة زفافها ولحظة ولادتها «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

باتت بهيرة منتصر، صاحبة الاحتفال بحفل طلاقها، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة المجموعات الخاصة بالفتيات، عقب نشرها مقطع فيديو عبر مواقع السوشيال ميديا، وهي تحتفل بحفل طلاقها من زوجها ووالد طفلها الوحيد.

وبالبحث عن صاحبة القصة، والمقاطع المصورة، وُجد أنها يوتيوبر، بمشاركة والد طفالها، ويدعى «شهاب زكريا».

ويعمل الثنائي «شهاب وبهيرة» على جلب الماشهدات، من خلال بث مقاطع فيديو بعناوين مثيرة، حتى وإن كانت غير لائقة.

ودشن الثنائي قناة على اليوتيوب بالفعل، تحت اسم «يوميات زكريا شهاب»، ووصل عدد المتابعين إلى 216 ألف مشترك، قبل أن يشاركوا مقاطع حول انفصالهما، لتبدأ الأخيرة ببث مقاطع أخرى على قناتها «يوميات بهيرة وزين»، ووصل عدد المشتركين بها نحو 151 ألفا.

«بهيرة» صورت ليلة جوازها ولحظة ولادتها

وعلى الرغم من إثارة الفتاة الجدل بمقطع طلاقها، إلا إنه ليس الأول، فكانت شاركت بمقاطع أكثر جدلا بمشاركة زوجها «شهاب» قبل الاحتفال بالطلاق، تعود لأكثر من عام.

ولعل أبرز هذه المقطع، رصد لحظات اليوم الأول من زواجهما، وعملية ولادتها.

وكانا الثنائي شاركا من قبل بمقطع فيديو يرصد الليلة الأولى من زواجهما، منذ دخول منزلهما، وتبادلا الضحكات وسط الأهل، وحتى تصوير أركان المنزل كاملا.

كما أنهما صورا مقطع آخر، داخل غرفة العمليات، خلال وضع «بهيرة» لمولودها، ولحظات استقباله، وهي بملابس المستشفى.