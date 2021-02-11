ما هو حكم ظلم أهل الزوج للزوجة.. «الإفتاء» توضح

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

ورد إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» سؤالا يقول: «ما حكم ظلم أهل الزوج للزوجة».

وجاءت الإجابة: «أن ظلم أهل الزوج للزوجة مشكلة من مشاكل العصر، ويلجأ فيها كثير من الأطراف إلى لصق التهم بالآخر، وهذا لا يجوز»، ويعتبر أفضل حل لعلاج هذه النوعية من المشاكل أن يتدخل طرف ثالث، ويفصل بين الظالم والمظلوم، ولا بد أن يسمع من الطرفين، لئلا يظلم أحدهما على حساب الآخر.

هل مقاطعة أهل الزوج حرام؟

ومن جانبه، قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، في إجابته عن سؤال: «هل عليّ وزر إذا قطعت علاقتي بأهل الزوج بسبب كثر المشكلات التي تضرني منهم؟»، إن أهل الزوج ليسوا من الرحم وبالتالي لا تجب صلتهم وألا إذا هناك رغبة من الزوجة بذلك.

ولفت «شلبي»، إلى أن هناك 3 أمور يجب الاختيار بينهما، وهي استمرار العلاقة مع أهل الزوج، ثانيًا: الابتعاد مطلقًا، ثالثًا: تقليل الزيارات والاتصالات، مؤكدًا أنه لا ذنب على السائلة إذا اختارت أي نصيحة من الثلاث.