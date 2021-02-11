هذا ما يحدث لبرج الحوت خلال شهر فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

كيف سيكون حظك في شهر فبراير 2021؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك والأبراج؟ سؤال يبحث عنه الجميع، وهنا تكشف لنا عبير فؤاد خبيرة الأبراج حظوظ مواليد برج الحوت عاطفيا ومهنيا وصحيا خلال شهر فبراير من خلال فيديو نشرته عبر قناتها الخاصة عبر اليوتيوب.

توقعات الحياة العاطفية:

في هذا الشهر لدى مواليد برج الحوت طاقة عاطفية هائلة ويستطيعون السيطرة على شريك حياتهم، وبالنسبة للعازبين أمامهم فرص هائلة وكثيرة للارتباط، وبالنسبة للمرتبطين والمتزوجين يمكنهم التواصل والتعبير عن مشاعرهم بشكل أفضل لشريك حياتهم.

توقعات الحياة المهنية:

خلال هذا الشهر لدى مواليد برج الحوت لباقة ودبلوماسية وسرعة بديهة ويقظة ذهنية والقدرة على إقناع الغير والكثير من المكاسب المالية، ولكن لابد من إنجاز المهام والخطط وتحقيق المكاسب في سرية وكتمان، ولابد من الانتباه إلى حياتهم المهنية خلال هذه الأيام 6 و7 و15 و16 و27 و28 فبراير لتجنب الوقوع في أخطاء.

توقعات الحياة الصحية:

مواليد هذا البرج في شهر فبراير يشعرون بقلة الطاقة، لذا من الأفضل تنظيم جهودهم وعدم إهدار طاقتهم في القيام بأشياء لا فائدة لها، ولابد من حماية أنفسهم من الإصابة بالعدوى وتقوية مناعتهم.