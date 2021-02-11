إحياء ذكرى اليوم العالمي للإنترنت الآمن.. وخبير تربوي: يجب متابعة المضمون

القاهرة - سمر حسين - ماما

يوافق غدا، إحياء ذكرى اليوم العالمي للإنترنت الآمن، للحد من استخدامه بشكل غير صحيح، حيث أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إحياء ذكرى اليوم العالمي للإنترنت الآمن، وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «علشان نفسية أطفالنا أولوية واستخدامهم للإنترنت وقت فيروس كورونا بقى أكتر بكتير، دي نصايح للأهالي والأطفال والمدرسين عن إزاي نحافظ على سلامتنا أونلاين».

وأضاف: «على مدار الأسبوعين القادمين هنقدملكم نصائح عن كيفية الحفاظ على سلامة أولادكم أونلاين في إطار المرحلة الثانية لحملة #أمانيدوتكوم».

كيف تراقب طفل لضمان استخدام الإنترنت بشكل آمن؟

ومن جانبه، أوضح طارق وجيه، خبير تربوي، أنه يجب على الآباء متابعة أبنائهم وقت استخدامهم للانترنت للتعرف على المضمون الذي يبحثون عنه.

وتابع أثناء حديثه لـ«هُن»، أن هناك العديد من التطبيقات المختلفة التي يحملها الطفل على الهاتف المحمول، والتي تحتاج من الآباء التعرف عليها والتطبيقات المناسبة للاطلاع عليها، مثل تطبيق «تيك توك»، تطبيقات الألعاب المختلفة التي يشكل بعضها تهديدًا لحياة الطفل.

«أولياء أمور مصر» يقدم النصائح للأمهات

وفي السياق ذاته، قدمت داليا الحزاوي مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، مجموعة من النصائح للاستخدام الأمن للإنترنت، جاءت كالتالي:

عدم ترك الإنترنت بدون رقابة.

استخدام التطبيقات التي تساعد في التحكم في ما يشاهده الأبناء على الهواتف أو أي وسيلة يدخل بها الأبناء على الإنترنت.

التحكم في الوقت المسموح للأبناء بالتعامل مع الإنترنت والتطبيقات المختلفة.

تشجيع الأبناء على ممارسة الرياضة والهوايات المختلفة.

توعية الأبناء بالأخبار المغلوطة لتجنبها.